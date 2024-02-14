Ayda 1.666 TL taksitle ihtiyaç kredisi kampanyası düğün bayram ettirecek! Sıfır faizli kredi yarışı başladı! Garanti, İş Bankası, Akbank...

25.03.2024 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31.03.2024 tarihine kadar faydalanabilecektir.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve 25.03.2024 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

Kampanyadan 1- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

30.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi ve Taksitli Nakit Avans Kampanyası!

Siz de Garanti BBVA Mobil'den müşterimiz olun, 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 20.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanın.

10.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi Kampanya Detayları:

Faizsiz kredi kampanyasından 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan müşterilerimiz faydalanabilir.

Faizsiz kredi kampanyasına katılanlar, Mobil'den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.

Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerimizde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden azami 10.000 TL ve 6 ay vade olarak seçerek kampanyalı krediye başvurabilirsiniz.