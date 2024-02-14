SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ayda 1.666 TL taksitle ihtiyaç kredisi kampanyası düğün bayram ettirecek! Sıfır faizli kredi yarışı başladı! Garanti, İş Bankası, Akbank...

Müşteri sayısını artırmak ve piyasadaki rekabeti güçlendirmek isteyen bankalar, zaman zaman çeşitli teşviklerle dikkat çekiyorlar. Bu çerçevede, sıfır faizli ya da düşük faizli kredi kampanyaları, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Birçok banka, belirli bir süre içinde sıfır faizli kredi imkanı sunarak müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, sıfır faizli kredi geri ödeme tablosu nasıl? Kaç ay vadeli? İşte banka banka kampanyalar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 23:28 Güncelleme 14 Şubat 2024, 23:28
Ayda 1.666 TL taksitle ihtiyaç kredisi kampanyası düğün bayram ettirecek! Sıfır faizli kredi yarışı başladı! Garanti, İş Bankası, Akbank...

Müşteri tabanlarını genişletmek ve rekabet avantajlarını güçlendirmek isteyen bankalar, çeşitli teşviklerle dikkat çekmeye devam ediyorlar. Son dönemde, farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ve kredi kampanyaları, tüketiciler arasında ilgi uyandırıyor.

İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

İşCep'ten İş Bankalı olanlara 30.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığı!

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olun, 30.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığından yararlanın!

Siz de İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olun, kredi kartınızla 30.000 TL'ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından ve daha birçok ayrıcalıktan yararlanın!

QNB FİNANSBANK FAİZSİZ KREDİ

Yeni Müşteri Kampanyası:*Yeni müşterilerimizin yararlanabileceği, 10.000 TL ve 6 ay vadeye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasıdır.

Kampanyalı İhtiyaç Kredisi: QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa size özel bireysel ihtiyaç kredisi oranlarından yararlanabilirsiniz.

Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

Kamu Çalışanına Özel İhtiyaç Kredisi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı bireysel kredi faiz oranları ve 3 ay erteleme kredi seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta.

Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel düşük faizli ihtiyaç kredisi avantajlarımızdan faydalanın.

AKBANK FAİZSİZ AVANS KAMPANYASI

%0 Faizli Taksitli Avans Kampanyası

Mobilden Akbanklı olanlara özel 20.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Avans!

Hemen mobilden Akbanklı ol, kredi kartına başvur. 20.000TL'ye varan %0 Faizli Taksitli Avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullan!

Kampanya Koşulları

Kampanyadan 1- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve 25.03.2024 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

25.03.2024 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31.03.2024 tarihine kadar faydalanabilecektir.

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

30.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi ve Taksitli Nakit Avans Kampanyası!

Siz de Garanti BBVA Mobil'den müşterimiz olun, 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 20.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanın.

10.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi Kampanya Detayları:

Faizsiz kredi kampanyasından 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan müşterilerimiz faydalanabilir.

Faizsiz kredi kampanyasına katılanlar, Mobil'den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.

Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerimizde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden azami 10.000 TL ve 6 ay vade olarak seçerek kampanyalı krediye başvurabilirsiniz.

YAPI KREDİ FAİZSİZ KREDİ

Yapı Kredi Mobil'den müşterimiz olup ilk kez kredi kartı alın, 15.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanın!

Yapı Kredi Kampanyalar Yapı Kredi Mobil'den müşterimiz olup ilk kez kredi kartı alın, 15.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanın!

1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil'i indirerek Yapı Kredili olun, ilk kez kredi kartı alarak 15.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanın!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netantahu’ya Refah uyarısı
ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
Türk Telekom
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Yine tehditler savurdu
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
SON DAKİKA