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SGK'dan 23.2 milyon kişiyi ilgilendiren karar! Yapanın da yaptıranın da başı belaya girecek

Milyonlarca kişi için farklı iş kollarında çalışırken bazı işverenler yasalara uymayarak maaşları düşük gösteriyor veya sigorta girişi yapmıyor. Bu durum çalışanlar için emeklilik ve sağlık gibi birçok konuda hak kaybına yol açıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu tür usulsüzlüklere karşı denetimlerini artırdı ve hile yapan iş yerlerine ağır cezalar uyguluyor. SGK bu tür usulsüzlükleri engellemek için denetimlerini sıklaştırıyor ve çalışanların haklarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:43 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:43
SGK’dan 23.2 milyon kişiyi ilgilendiren karar! Yapanın da yaptıranın da başı belaya girecek

SGK çalışanların maaşlarını düşük göstermeye çalışan iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Hile yapan işverenlere para cezası başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Denetimler sonucunda maaşları düşük göstermeye çalışan iş yerleri hakkında hemen soruşturma başlatılıyor. İşverenler hakkında hapis cezası istemli davalar açılıyor.

DÜŞÜK GÖSTERİLEN MAAŞLAR VE USULSÜZ UYGULAMALAR

SGK tarafından yapılan denetimlerde bazı işletmelerin çalışanların maaşını düşük göstererek bordro düzenlediği ve usulsüz uygulamalara gidildiği tespit edildi. Bu durum hem çalışanların hak kaybına uğramasına hem de devletin vergi ve prim kaybına uğramasına neden oluyor.

PARA CEZASI KESİLİYOR

Maaşları düşük gösteren iş yerlerine para cezası başta olmak üzere pek çok yaptırım uygulanıyor. Hile yapan işverenler hakkında ayrıca hapis cezası istemli davalar da açılıyor.

Fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden geri alan işverenler de bu yaptırımlara maruz kalıyor.

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle bordroda düşük ücret gösterilmesi emekli aylıklarının da düşük olmasına neden oluyor. SGK, bu tür usulsüzlükleri engellemek için denetimlerini sıklaştırıyor ve çalışanların haklarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı işverenler bordroda işçinin gerçek ücretini göstermiyor. Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bu durum hem vergi kaçırılması hem de çalışanların hak kaybına uğraması anlamına geliyor.

SGK bu tür usulsüzlükleri engellemek için çalışmalarını sürdürüyor ve işverenlere yasalara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu konuda çalışanlara da önemli görev düşüyor. Hak kaybına uğramamak için bordrolarını dikkatlice kontrol etmeleri ve usulsüzlüklerle ilgili SGK'ya ihbarda bulunmaları gerekiyor.

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