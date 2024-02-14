SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret, bölgeyi iyi tanıyan iş dünyası temsilcilerinde büyük heyecan oluşturdu. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti ülkemize yeni yatırımların habercisidir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 14:29 Güncelleme 14 Şubat 2024, 14:29
Körfez’den yeni yatırım haberleri gelebilir

Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Türk iş dünyasının Körfez ile ilişkilerden son derece memnun olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile dünyanın en yüksek gökdeleni ve BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye bayrağımız yansıtıldı. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Türk yatırımcısına büyük bir ilgi var. Aynı şekilde ülkemize de çok büyük bir ilgi var. Körfez'den yeni yatırım haberlerinin geleceğine inanıyorum. Seçimden sonra müthiş bir ivme yakalandı. Bu havayı çok iyi değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Türkiye güçlü ve güvenilir bir ortak"

İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinde güzel hedeflerin olduğunu vurgulayan Erkan Kork, "Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları ve vasıflı iş gücü sayesinde, çok uluslu şirketler için güçlü ve güvenilir bir ortak konumunda. Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın şirket faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum. Yatırımlar açısından cazip koşullar sunan ülkemiz için cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, yatırım yüzyılı olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ciddi yatırım alan önemli bir fintek oyuncusuyuz"

Bölgede ciddi yatırım alan önemli bir fintek oyuncusu haline geldiklerini de belirten Kork, "Türkiye'den globale açtığımız şirket sayısını artırmamız lazım. Regülasyonlar bize bir imkan verdi ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Örneğin; 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok yatırım anlaşması yapılan ilk 5 sektörden biri fintek oldu. Bu gelişimi regülasyon tarafında atılan hızlı adımlara borçluyuz. Türkiye, yenilikçi finansal teknolojiler geliştirme konusunda önemli deneyimler elde etmiş bir ülke. İnşallah 2024 içerisinde yeni unicorn'lar çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Mısır’a gitti! 12 yıl sonra kritik ziyaret
Son dakika: Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Kahire’deki kritik zirve öncesi katillerin Refah kavgası
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
Erzincan İliç’teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin Müstehak dedi Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
Bir Kartal istedi diğer Kartal kapıyor! Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Çağlayan’daki terör saldırısında Can Atalay detayı! ’Sokağa çıkın’ çağrısından 6 gün sonra gerçekleşen hain eylemin hedefi onlar mıydı?
Berat Albayrak’a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV’ye sert tepki: Müfteriliğin sonu zillettir
İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?
SON DAKİKA