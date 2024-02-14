"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"

Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Türk iş dünyasının Körfez ile ilişkilerden son derece memnun olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile dünyanın en yüksek gökdeleni ve BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye bayrağımız yansıtıldı. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Türk yatırımcısına büyük bir ilgi var. Aynı şekilde ülkemize de çok büyük bir ilgi var. Körfez'den yeni yatırım haberlerinin geleceğine inanıyorum. Seçimden sonra müthiş bir ivme yakalandı. Bu havayı çok iyi değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Türkiye güçlü ve güvenilir bir ortak"

İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinde güzel hedeflerin olduğunu vurgulayan Erkan Kork, "Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları ve vasıflı iş gücü sayesinde, çok uluslu şirketler için güçlü ve güvenilir bir ortak konumunda. Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın şirket faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum. Yatırımlar açısından cazip koşullar sunan ülkemiz için cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, yatırım yüzyılı olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ciddi yatırım alan önemli bir fintek oyuncusuyuz"

Bölgede ciddi yatırım alan önemli bir fintek oyuncusu haline geldiklerini de belirten Kork, "Türkiye'den globale açtığımız şirket sayısını artırmamız lazım. Regülasyonlar bize bir imkan verdi ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Örneğin; 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok yatırım anlaşması yapılan ilk 5 sektörden biri fintek oldu. Bu gelişimi regülasyon tarafında atılan hızlı adımlara borçluyuz. Türkiye, yenilikçi finansal teknolojiler geliştirme konusunda önemli deneyimler elde etmiş bir ülke. İnşallah 2024 içerisinde yeni unicorn'lar çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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