Bankada paranız var mı? Dikkatli olun! Elinizden alınabilir!

Banka lar, hesap sahiplerine ulaşmak için SMS, e-posta ve mektup gibi farklı iletişim kanallarını kullanıyor. Bu uyarıların dikkate alınması, hesaplardaki para ların korunması açısından büyük önem taşıyor.

Ne Yapmalı?

Eğer 10 yıldır işlem görmeyen bir banka hesabınız varsa, en kısa sürede ilgili bankayla iletişime geçmeniz gerekiyor. Banka, hesabınızın güncel durumunu kontrol edecek ve hesabınızı aktif hale getirmek için gereken adımları size bildirecektir.

Bu süreci başlatmak için kimlik belgeniz ve hesap bilgileriniz ile bankanıza başvurmanız yeterli. Bu önlem, hesabınızın TMSF'ye devredilmesini engelleyecek ve mevcut varlıklarınızın korunmasını sağlayacaktır.