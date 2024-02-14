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Bankada paranız var mı? Dikkatli olun! Elinizden alınabilir!

Türkiye genelindeki bankalarda 10 yıldan fazla süredir herhangi bir işlem yapılmayan hesaplar için önemli bir uyarı yapıldı. 15 Haziran 2024 tarihine kadar ilgili bankalara başvuruda bulunmayan hesap sahipleri, hesaplarındaki paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 16:30 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:30
Bankada paranız var mı? Dikkatli olun! Elinizden alınabilir!

Bankacılık sektöründen alınan bilgilere göre, uzun süre işlem görmeyen hesaplar artık Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'ye devredilecek. Bankalar, Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğince, 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayan hesaplar için zaman aşımı sürecinin başladığını duyuruyor.

Ziraat Bankası'ndan Uyarı

Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok banka, müşterilerini bu kritik durum konusunda bilgilendiriyor. Müşterilere, hesaplarını aktif hale getirmeleri ya da mevcut durumları hakkında bilgi almak için bankalara başvurmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Mirasçılar da Dikkat!

Hesap sahiplerinin yanı sıra mirasçılar da, belirlenen son tarihe kadar bankalara başvurarak hesapları aktif hale getirebilirler. 15 Haziran 2024 tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve hesaplardaki varlıklar TMSF'ye aktarılacak.

Bankalardan Çeşitli Kanallarla Uyarı

Bankalar, hesap sahiplerine ulaşmak için SMS, e-posta ve mektup gibi farklı iletişim kanallarını kullanıyor. Bu uyarıların dikkate alınması, hesaplardaki paraların korunması açısından büyük önem taşıyor.

Ne Yapmalı?

Eğer 10 yıldır işlem görmeyen bir banka hesabınız varsa, en kısa sürede ilgili bankayla iletişime geçmeniz gerekiyor. Banka, hesabınızın güncel durumunu kontrol edecek ve hesabınızı aktif hale getirmek için gereken adımları size bildirecektir.

Bu süreci başlatmak için kimlik belgeniz ve hesap bilgileriniz ile bankanıza başvurmanız yeterli. Bu önlem, hesabınızın TMSF'ye devredilmesini engelleyecek ve mevcut varlıklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Bankalardaki "uykuda" olan hesaplar için yapılan bu son çağrı, hesap sahipleri ve mirasçıları için harekete geçme zamanının geldiğini gösteriyor. Unutmayın, 15 Haziran 2024 tarihi yaklaşıyor ve hesaplarınız için atılacak adımlar, finansal varlıklarınızı korumanın anahtarı.

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