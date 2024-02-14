ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları Bu hafta, altın piyasası için kritik öneme sahip olan ABD enflasyon verisinin açıklanması, ons altın fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Ocak 2024 dönemine ait enflasyon rakamları, ons altının sert düşüş yaşamasına ve altın için önemli bir alım fırsatı oluşmasına yol açtı. Yatırımcılar, altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olup olmadığını merak ediyor.

Ons Altın Ne Kadar Oldu? ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce 2.029 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, verinin açıklanmasıyla birlikte 1.990 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, ons altının bir süredir üzerinde tutunduğu 2.000 dolarlık psikolojik sınırın altına inmesine neden oldu. Şu an itibarıyla ons altın, 1.994 dolar seviyesinde işlem görüyor.

22 Ayar Altın Fiyatları 22 ayar altın, gün içerisindeki fiyat hareketliliğini yansıtan verilere göre, 1.853,62 TL'den 1.956,61 TL'ye kadar bir değişim göstermiş. Ancak gün sonunda %0,27'lik bir düşüşle kapanış yapıldığı görülüyor. Bu, yatırımcıların 22 ayar altın üzerinden elde edebilecekleri kazanç potansiyelini etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

18 Ayar Altın Fiyatları 18 ayar altın için günün verileri, 1.437,49 TL'den başlayıp 1.437,73 TL'ye ulaşan bir fiyat aralığını gösteriyor. Gün sonunda %0,10'luk bir artış gözlemleniyor. Bu, 18 ayar altın yatırımı yapmayı düşünenler için olumlu bir haber olarak kabul edilebilir. Fiyatların bu şekilde artış göstermesi, 18 ayar altında yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

14 Ayar Altın Fiyatları 14 ayar altın fiyatları da yatırımcılar için dikkat çeken bir başka kategori. Gün içerisinde 1.082,13 TL'den 1.458,72 TL'ye kadar bir değişim sergilenmiş. Ancak, %0,23'lük bir düşüşle gün kapanmış. 14 ayar altın, özellikle daha düşük maliyetle altın yatırımı yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ancak gün sonundaki düşüş, piyasada dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Canlı Altın Fiyatları NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi kesinlikle yoktur