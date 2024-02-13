Yüzleri güldürecek duyuru! Emeklilik yaşınız düşüyor! 999 bin kişi ve üstünü kapsayacak

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Bu önemli düzenleme, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansı sunuyor. Bu, özellikle uzun yıllar çalışmış ancak prim günü yetersizliğinden emekli olamayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.
BAĞ-KUR'DA PRİM DÜŞÜŞÜ
Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik yolunda önemli bir kolaylık sağlayan bu düzenleme, beklenen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için daha az prim ödemesine ve daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ
Torba yasanın dikkat çeken maddelerinden biri, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi. Uzun süredir beklenen bu adım ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmesini sağlıyor, böylece sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarının önü açılıyor.