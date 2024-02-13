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Yüzleri güldürecek duyuru! Emeklilik yaşınız düşüyor! 999 bin kişi ve üstünü kapsayacak

2023 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişikliklere gidiliyor. Yapılacak yeni düzenlemelerle, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) arasındaki prim günü farklılıklarını ortadan kaldıran bu değişiklikler yaklaşık 1 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu radikal dönüşüm vatandaşın emeklilik süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Yapılan düzenlemelerle vatandaşlar emeklilik planlarını daha net bir şekilde yapabilecek.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 13:23 Güncelleme 13 Şubat 2024, 13:23
Yüzleri güldürecek duyuru! Emeklilik yaşınız düşüyor! 999 bin kişi ve üstünü kapsayacak

Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, getirilen yeni düzenlemeyle 7.200 güne düşürülüyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarına olanak tanıyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için sunulan bu fırsat, emeklilik süreçlerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

ERKEN EMEKLİLİK VE AYLIK ARTIŞI MÜJDESİ

Yapılan bu düzenleme, SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını kaldırıyor. Bu eşitlik, hem erken emeklilik imkanı sağlıyor hem de emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açıyor.

2008 yılındaki sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7.200 günlük prim şartı artık her iki grup için de geçerli olacak, böylece emeklilik süreci daha kısa ve avantajlı hale gelecek.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu önemli düzenleme, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansı sunuyor. Bu, özellikle uzun yıllar çalışmış ancak prim günü yetersizliğinden emekli olamayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

BAĞ-KUR'DA PRİM DÜŞÜŞÜ

Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik yolunda önemli bir kolaylık sağlayan bu düzenleme, beklenen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için daha az prim ödemesine ve daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Torba yasanın dikkat çeken maddelerinden biri, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi. Uzun süredir beklenen bu adım ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmesini sağlıyor, böylece sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarının önü açılıyor.

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