SGK bordrosunu kontrol etmeyen yandı! Kodlarda 3 harf varsa maaşınız aniden...

Sahte bildirim tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve sahte bildirimler iptal edilir. Eğer herhangi bir sorun yoksa 'Ş' kodu kaldırılır ve hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

2. S - Sahte İş Yeri 'S' harfi, iş yerinin sahte olduğunu gösterir. Bu durumda iş yerinden yapılan sahte bildirimler iptal edilir ve emeklilik talebinde bulunanların aylıkları kesilir. Geriye dönük olarak ödenmiş aylıkların iadesi istenir.

3. K - Kontrollü İş Yeri 'K' harfi ise iş yerinin kontrollü olduğunu gösterir. Bu durumda da titiz bir denetim süreci başlatılır ancak iş yerinin sahte bildirimde bulunmadığı tespit edilirse herhangi bir aksiyon alınmaz.