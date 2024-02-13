SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK bordrosunu kontrol etmeyen yandı! Kodlarda 3 harf varsa maaşınız aniden...

Emeklilik planları yapan ya da zaten emekli olan vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulunuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta bildirimlerini tespit etmek amacıyla iş yerlerini kodluyor ve bu kodlamalar hizmet dökümlerinde belirgin bir şekilde yer alıyor. Eğer emeklilik hizmet dökümünüzde belirli harfler bulunuyorsa bu durum maaşınızın kesilmesine neden olabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:37 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:38
SGK bordrosunu kontrol etmeyen yandı! Kodlarda 3 harf varsa maaşınız aniden...

Günümüzde çalışanlar ve emekliler için sigorta dökümü oldukça kritiktir. Özellikle 4/A, 4/B ve 4C emeklilerin sigorta durumu düzenli olarak kontrol edilir. Eğer bu harflerden biri varsa maaş kesintisi riski ortaya çıkar. İş yerinizin şüpheli, sahte veya kontrollü olarak değerlendirilmesi ilerleyen günlerde sizlere sorun yaşatabilir.

Harf Kodları ve Anlamları

1. Ş - Şüpheli İş Yeri

e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü incelediğinizde, sigorta prim listenizde 'Ş' harfini görüyorsanız, iş yeriniz şüpheli kabul edilmiştir. Bu durum, iş yerinizin denetim ve inceleme sürecine alındığı anlamına gelir.

İş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu eklendikten sonra denetim süreci başlar ve sahte sigortalı bildirimi yapıp yapmadığı kontrol edilir. Denetim sonucuna göre 'Ş' kodu değiştirilebilir.

Sahte bildirim tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve sahte bildirimler iptal edilir. Eğer herhangi bir sorun yoksa 'Ş' kodu kaldırılır ve hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

2. S - Sahte İş Yeri

'S' harfi, iş yerinin sahte olduğunu gösterir. Bu durumda iş yerinden yapılan sahte bildirimler iptal edilir ve emeklilik talebinde bulunanların aylıkları kesilir. Geriye dönük olarak ödenmiş aylıkların iadesi istenir.

3. K - Kontrollü İş Yeri

'K' harfi ise iş yerinin kontrollü olduğunu gösterir. Bu durumda da titiz bir denetim süreci başlatılır ancak iş yerinin sahte bildirimde bulunmadığı tespit edilirse herhangi bir aksiyon alınmaz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’nde önemli açıklamalar
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Başkan Erdoğan’dan BAE’de peş peşe kritik temaslar! Uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü
Soykırıma kanlı destek! ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı
Antalya’da sel felaketi | Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Son durum ne?
Transfer ’Rafa’ kalkmadı! Sezon sonunda Galatasaray’da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında flaş açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı İmambakır Üküş’ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına
Mansur Yavaş’ın eski danışmanı Tan Umut Köker’in şirketine 160 milyonluk ihale! Ankapark’ı çürümeye terk etti sanal dinozorlara servet harcadı
Aile ve Gençlik Fonundan kimler yararlanacak! Bakan Göktaş o illeri açıkladı... Yaş şartı var mı? | Evlenene faizsiz kredi
Başkan’ın BAE ve Mısır ziyareti dünya basınında! Yunan korktu: İsrail yakın takipte! Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya Türkiye’nin Erdoğan’ı
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
SON DAKİKA