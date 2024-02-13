Sarraflar bile peşine düştü sakın kaptırmayın! Her evde var içinden 22 ayar altın çıkıyor

Her yıl milyonlarca cep telefonu ve bilgisayar, daha yenileriyle değiştirilmek üzere çöpe atılıyor veya hurdacılara veriliyor. Ancak bu cihazlar, altın, paladyum gibi değerli metaller içeriyor. Bu durum, teknolojik atıkların sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda değerli bir kaynak olduğunu gösteriyor.
ELEKTRONİK ATIKLARIN GİZLİ HAZİNESİ
Arızalanan veya modası geçen elektronik cihazlar, çoğu kişi tarafından değersiz olarak görülse de, aslında önemli birer hazineyi barındırıyor.
Altın, paladyum ve diğer değerli metaller bu cihazların devre kartları ve diğer bileşenlerinde bulunabiliyor. Bilinçli tüketiciler ve tamirciler, bu metalleri çıkararak önemli bir ekonomik gelir elde edebiliyor.