Sarraflar bile peşine düştü sakın kaptırmayın! Her evde var içinden 22 ayar altın çıkıyor

Her yıl milyonlarca cep telefonu ve bilgisayar, daha yenileriyle değiştirilmek üzere çöpe atılıyor veya hurdacılara veriliyor. Ancak bu cihazlar, altın, paladyum gibi değerli metaller içeriyor. Bu durum, teknolojik atıkların sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda değerli bir kaynak olduğunu gösteriyor.