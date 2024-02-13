SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Faiz kazancı Şubat 2024 hesabı! 400.000 TL'nin 32-46-55 günlük getirisi arşa çıktı!

Finansal planlamada önemli bir yer tutan vadeli mevduat hesapları, yatırımcılara belirli bir vade sonunda faiz getirisi sunar. Özellikle belirsiz ekonomik koşullar altında, vadeli mevduat yatırımları güvenli bir liman olarak değerlendirilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:31 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:31
Faiz kazancı Şubat 2024 hesabı! 400.000 TL’nin 32-46-55 günlük getirisi arşa çıktı!

Vadeli mevduat faiz getirisi hesaplama, yatırılan ana paranın, bankanın sunduğu faiz oranı ve mevduatın vadesi dikkate alınarak yapılır. 13 Şubat tarihindeki güncel vadeli mevduat faiz oranları esas alındığında, 400.000 TL için farklı vade seçeneklerinde elde edilecek faiz getirileri aşağıdaki gibi hesaplandı.

32 Gün Vade İçin Faiz Getirisi:

32 günlük bir vade için, bankaların sunduğu ortalama faiz oranlarına göre hesaplanan faiz getirisi, yatırımcılara kısa vadede cazip bir kazanç sunuyor. Bu süre zarfında elde edilen getiri, yatırımın likiditesini korurken, aynı zamanda belirli bir kazanç elde etme imkanı sağlar.

  • ING e-Turuncu Hesap: Faiz Oranı: %45 Net Kazanç: 14.991,78 TL Vade Sonu Tutar: 414.991,78 TL

  • Anadolubank Renkli Hesap: Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 15.658,08 TL Vade Sonu Tutar: 415.658,08 TL

  • DenizBank E-Mevduat: Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 15.324,93 TL Vade Sonu Tutar: 415.324,93 TL

46 Gün Vade İçin Faiz Getirisi

46 günlük bir vade tercih edildiğinde, faiz oranının bir miktar artmasıyla birlikte getiri de orantılı olarak yükselir. Bu vade seçeneği, yatırımcılara biraz daha uzun bir bekleyiş sunsa da, getiri açısından daha avantajlı olabilir.

  • ING e-Turuncu Hesap: Faiz Oranı: %45 Net Kazanç: 21.550,68 TL Vade Sonu Tutar: 421.550,68 TL

  • Anadolubank Renkli Hesap: Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 22.508,49 TL Vade Sonu Tutar: 422.508,49 TL

  • Fibabanka Kiraz Hesap: Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 22.029,59 TL Vade Sonu Tutar: 422.029,59 TL

55 Gün Vade İçin Faiz Getirisi

55 günlük vade seçeneği, daha uzun bir bekleyiş süresi ve buna bağlı olarak potansiyel olarak daha yüksek bir faiz getirisi sunar. Bu süreçte, yatırımcıların sabırlı olmaları ve vade sonunu beklemeleri gerekir.

  • ING e-Turuncu Hesap: Faiz Oranı: %45 Net Kazanç: 25.767,12 TL Vade Sonu Tutar: 425.767,12 TL

  • Anadolubank Renkli Hesap: Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 26.912,33 TL Vade Sonu Tutar: 426.912,33 TL

  • Fibabanka Kiraz Hesap: Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 26.339,73 TL Vade Sonu Tutar: 426.339,73 TL

Yapılan hesaplamalar neticesinde, 400.000 TL'nin 32, 46 ve 55 günlük vade seçenekleri için elde edilecek faiz getirileri, yatırımcıların karar verme sürecinde önemli bir kılavuz oluşturur. Bu getiriler, mevcut ekonomik koşullar, faiz oranları ve kişisel finansal hedefler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Yapılan karşılaştırmaya göre, 32, 46 ve 55 gün vadeli mevduat hesaplarında, Anadolubank'ın Renkli Hesabı, sunduğu %47'lik faiz oranı ile en yüksek net kazancı sağlamıştır. Diğer taraftan, ING ve Fibabanka'nın sunduğu faiz oranları ve net kazançlar da rekabetçi düzeyde yer almaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı
CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Vali son durumu açıkladı: Can kaybı var mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
CANLI TAKİP | Refah’ta kanlı hazırlık: Soykırım ordusu Ramazan katliamı planlıyor! Batı Şeria’da Filistinli bir genç öldürüldü
SON DAKİKA