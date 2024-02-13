PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

EYT'siz 10 ila 14 yılla erken emeklilik! 1999-2000-2008 girişi olana prim ve yaş indirimi onaylandı

Emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarını doldurmanın yanı sıra, Türkiye'de daha erken emekli olmanın yolları da mevcut. İşte sizi erken emekli edecek 7 stratejik formül...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:05 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:07
EYT’siz 10 ila 14 yılla erken emeklilik! 1999-2000-2008 girişi olana prim ve yaş indirimi onaylandı

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma isteğiyle şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik için gereken yaş ve prim sürelerini doldurarak erken emekli olmak mümkün. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve prim şartlarını karşılayan bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Ancak bu avantajdan faydalanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süreleri, yaş ve prim kazanma imkanı sağlıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli. Sonrası için ise prim ve yıl şartları artıyor.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim gerekiyor.

Engelli Çalışanlar için Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engellilik derecesine sahip olanlar vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmaksızın emeklilik imkanına sahiptirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günden başlayarak 18 yıl ve 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri gereği yıpranma yaşayanlar sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına sahip olabilirler.

Anne Bakımı Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birini toplam primlerine ekleyerek yaş şartından muaf olarak emekli olabilirler. Bu süre, annenin emeklilik hakkını elde etmesinde etkili olacaktır.

Erken emeklilik için bu avantajlardan faydalanarak, çalışanlar daha planlı bir şekilde emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşabilirler. Ancak her bir avantajın detaylarına ve bireysel duruma göre değerlendirilmesi önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA