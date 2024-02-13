EYT’siz 10 ila 14 yılla erken emeklilik! 1999-2000-2008 girişi olana prim ve yaş indirimi onaylandı

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma isteğiyle şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik için gereken yaş ve prim sürelerini doldurarak erken emekli olmak mümkün. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve prim şartlarını karşılayan bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Ancak bu avantajdan faydalanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.