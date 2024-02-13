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1995 1998 2002 sigorta girişliye piyangonun kralı vurdu! 48,50,52 yaş ve üstü gözünüz aydın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak adına önemli bir yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu sayesinde vatandaşlar emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını hesaplayarak emeklilik planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilik emeklilik planlaması yaparken yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:35 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:35
1995 1998 2002 sigorta girişliye piyangonun kralı vurdu! 48,50,52 yaş ve üstü gözünüz aydın

SGK'nın sunduğu emeklilik hesaplama tablosu ve emeklilik şartları vatandaşların emeklilik yolculuklarını daha iyi planlamalarına yardımcı olacak önemli araçlar arasında yer alıyor. SGK tarafından belirlenen emeklilik için yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı şeklinde üç temel şart bulunuyor. Bu koşulları karşılayan vatandaşlar, emeklilik hakkına sahip oluyor.

3600 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

10 yıl (3600 gün) çalışmış veya bu süreye denk borçlanma yapmış sigortalılar için erken emeklilik avantajları da sunuluyor.

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı da mevcut. Bu hak, 25 yıl hizmet ve 4500 gün prim ödeme şartını içeriyor.

Bu şartları karşılayanlar, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olabiliyorlar. Bağ-Kurlu çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları bulunmaktadır.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması ile mümkün hale geliyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına sahip.

Örneğin, 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artmaktadır.

KADIN VE ERKEKLERE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar ek prim kazanabiliyorlar. Askerlik borçlanması ise askerlik öncesi sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim günü eksik olan kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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