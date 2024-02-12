PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Mazota zam geldi mi 2024? 12-13 Şubat motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları: 1 LT benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, motorine gelecek zam haberiyle birlikte tüketicilerin dikkati yakıt fiyatlarına yoğunlaşıyor. Peki, mazota zam geldi mi son dakika? Güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 07:36 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:37
Mazota zam geldi mi 2024? 12-13 Şubat motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları: 1 LT benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Peki, Mazota zam geldi mi 2024? 11-12-13 Şubat motorine zam var mı? 1 LT benzin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
Türk Telekom
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
CHP’li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti’ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
Fenerbahçe gerilimli maçta zirveyi kaptırdı!
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
SON DAKİKA