Mazota zam geldi mi 2024? 12-13 Şubat motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları: 1 LT benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Peki, Mazota zam geldi mi 2024? 11-12-13 Şubat motorine zam var mı? 1 LT benzin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor.
Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.