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Bu hafta yeni halka arz var mı? Şubat 2024 SPK HALKA ARZ TAKVİMİ! Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis...

Yatırımcıların heyecanla beklediği yeni halka arzlar, Şubat ayında yatırım dünyasını hareketlendirecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirketler, hisse fiyatları, halka açıklık oranları ve büyüklükleriyle dikkat çekiyor. İşte, ayın öne çıkan halka arzları...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 16:11 Güncelleme 12 Şubat 2024, 16:11
Bu hafta yeni halka arz var mı? Şubat 2024 SPK HALKA ARZ TAKVİMİ! Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis...

Yatırımcıların gözü bu hafta yeni halka arz edilecek şirketlerde. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirketler, hisse fiyatları, halka açıklık oranları ve büyüklükleriyle dikkat çekiyor. İşte, Şubat 202 halka arz takvimi...

BU HAFTA (12-16 ŞUBAT) YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni halka arzı onayladı. Limak grubu şirketlerinden Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz olacak. Halka arz işleminin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tarih bilgisi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HİSSE FİYATI

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri 14-15-16 Şubat olarak belirlendi. 155.930.000 lotla halka arza çıkacak Limak Doğu Anadolu Çimento hisse fiyatı 16,20 TL olacak. Şirketin borsa kodu LMKDC olacak. Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

TASLAK HALKA AZ LİSTESİ

Taslak halka arzlar henüz SPK'ya başvuruda bulunmamış veya SPK'da onay aşamasında bulunan halka arzlardır.

Şirket Adı Başvuru Süreci
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Başvuru Sürecinde
Enda Enerji Holding A.Ş. Başvuru Sürecinde
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Başvuru Sürecinde
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başvuru Sürecinde
ALNUS
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Başvuru Sürecinde
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Başvuru Sürecinde
GFS Holding A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Başvuru Sürecinde
Koray Holding A.Ş. Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş.
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım

İPTAL EDİLENLER

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

ERTELENENLER

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

REDDEDİLENLER

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş

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