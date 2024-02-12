Brent petrol %0.49 düşüşle 81,87 dolar ⛽ BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi! Son dakika akaryakıt zammı ve indirimi! Litresi 39,38 TL! Shell, BP...

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişebiliyor. İşte zamlı akaryakıt fiyat listesi...
Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişebiliyor. İşte zamlı akaryakıt fiyat listesi...
GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR!
Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Benzine ve LPG'ye ise zam beklentisi bulunmuyor. Motorine gelecek zam ile beraber mazotun litre fiyatının ortalama 45 TL'ye ulaşması bekleniyor.
13 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
|Şehir
|Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95)
|Motorin (Ultra Force)
|Motorin (Eco Force)
|Gazyağı (Fuel Oil)
|Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
|Kalorifer Yakıtı
|Fuel Oil
|Adana
|40.75 TL/L
|43.13 TL/L
|43.09 TL/L
|36.8 TL/L
|24.02 TL/L
|21.99 TL/L
|29.11 TL/L
|Ankara
|40.13 TL/L
|42.55 TL/L
|42.51 TL/L
|36.75 TL/L
|23.93 TL/L
|21.95 TL/L
|29.07 TL/L
|Bursa
|40.2 TL/L
|42.6 TL/L
|42.56 TL/L
|36.73 TL/L
|23.94 TL/L
|21.99 TL/L
|29.04 TL/L
|İstanbul Anadolu
|39.34 TL/L
|41.72 TL/L
|41.68 TL/L
|36.73 TL/L
|24.02 TL/L
|21.99 TL/L
|29.04 TL/L
|İstanbul Avrupa
|39.43 TL/L
|41.79 TL/L
|41.75 TL/L
|36.73 TL/L
|23.98 TL/L
|21.99 TL/L
|29.04 TL/L
|İzmir
|40.34 TL/L
|42.76 TL/L
|42.72 TL/L
|36.72 TL/L
|23.92 TL/L
|22.01 TL/L
|29.04 TL/L
BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ BAŞLADI
Ortadoğu'da devam eden gerilime rağmen, petrol fiyatları yeni haftaya hafif bir düşüşle başladı. Brent petrol yüzde 0,33'lük bir düşüşle 81,91 dolar civarında işlem görürken, WTI ham petrol fiyatları yüzde 0,36 değer kaybıyla 76,38 dolara indi.
Analistler, petrol fiyatlarında destek seviyelerinin 81,68, 81,40 ve 80,70 civarında olduğunu belirtirken, en önemli direnç seviyesinin 82,86 dolar olduğunu kaydetti.