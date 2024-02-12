Borsa İstanbul zirveye doymuyor! Haftaya yine rekorla başladı

1 YILDA İKİYE KATLANDI Borsa İstanbul , yıl başından bu yana da yüzde 21 getiri ile Arjantin Borsası ile birlikte dünyanın zirvesinde yer alıyor. Bu iki ülkeyi yüzde 15.4 ile Mısır, yüzde 11.94 ile Danimarka ve yüzde 10.26 ile Japonya izliyor. Borsa İstanbul son 1 yıllık performansta ise yüzde 354.6 ile ilk sırada yer alan Arjantin'in ardından, yüzde 100.8 ile ikinci sırada yer alıyor. Borsa İstanbul, yıl içerisindeki en düşük seviyeye göre getiride ise yüzde 22 ile ilk sırada bulunuyor. Borsa İstanbul, 3 Ekim 2023'te gördüğü 8.513 seviyesinin ardından, 27 Aralık 2023'te 7.260 puana gerilemişti. Bu dönemde yaşanan düşüş yüzde 14.7'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 326.1 milyar dolara (9.6 trilyon TL) inmişti. Endeks o tarihten bu yana yüzde 24.5 yükselirken, şirketlerin piyasa değeri de 9 trilyon 568 milyar liradan, 11.9 trilyon liraya çıktı. Piyasa değeri dolar bazında ise 63.1 milyar dolar artarak 389.2 milyar dolara ulaştı.

TARİHİN EN UZUN YÜKSELİŞİ Borsa İstanbul , 2024'ü de değer artışıyla kapatması durumunda, tarihinde ilk defa 6 yıl art arda yükselerek rekor kırmış olacak. 2018'de yüzde 20.8 düşen endeks 2019'de yüzde 25.4, 2020'de yüzde 29, 2021'de yüzde 25.8, 2022'de yüzde 196.6 ve 2023'te ise yüzde 35.59 yükseldi. Borsa İstanbul 2024'te de şu ana kadar yüzde 21 yükseldi. Endeks 2018 sonundan bu yana yüzde 891.7 yükseldi. YÜKSELİŞİN NEDENLERİ NELER? Para politikasında normalleşme, ekonomi yönetimine güven. Mevduat faizlerinde ocak ayında yaşanan düşüşlerin yatırımcıların ilgisini tekrar borsaya yöneltmesi. Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde yaşanan iyileşmenin önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıları pozitif etkileyeceği algısı. Merkez Bankası Başkanı değişim sürecinin güven verici şekilde çözülmesi ve yeni başkanın, 'enflasyonla mücadeledeki sıkı politikanın devam ettirileceği' mesajı. 6 ayda 1 trilyon lira azalan kur korumalı mevduattan borsaya geçişlerin hızlanması. Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülkelere göre yüzde 60 iskontolu olması.





YABANCI İLGİSİ DEVAM EDECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 27 Ekim 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece 1'inde net satış yaptı.

Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir, "Son dönemde, yurt içerisinde ekonomi yönetiminde atılan adımların olumlu yansımaları ile birlikte yabancı yatırımcı ilgisinin orta vadede artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.



9.000 seviyesinin psikolojik bir eşik olarak takip edilebileceğini ifade eden Demir, "Endeksin bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda orta vadede 9.200 ve 9.360 direnç bölgesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadede 8.930 ve 8.820 destek seviyeleri olarak takip edilebilir" diye konuştu. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ise, "Bu son yükselişle birlikte 8.500 puanı güçlü destek yapan endekste, psikolojik olarak da önemli olacağını öngördüğümüz 10.000 puan seviyesinin ilk hedef olacağı kanaatindeyiz" dedi.