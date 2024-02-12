5-15-25 yıl evli kalan kişiye emeklilik müjdesi! Belgeyi ibraz ettiği an maaşına kavuşuyor

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE SÜREÇ Ev hanımlarının emeklilik süreci belirli şartların sağlanmasıyla gerçekleşecek. Kadınlar, prim ödemelerinin bir kısmını devletin karşılaması sayesinde sosyal güvenceye kavuşacak.

Emeklilik için gereken prim gün sayısı ise Bağ-Kur kapsamında 5400 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, daha önce çalışmış ve prim ödemiş olan kadınlar için emeklilik süreci daha hızlı ilerleyecektir.

Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

Ayrıca anneler ve yıpranma hakkından faydalanabilecek olan kadınlar için prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi avantajlar da sağlanacaktır.