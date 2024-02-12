SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5-15-25 yıl evli kalan kişiye emeklilik müjdesi! Belgeyi ibraz ettiği an maaşına kavuşuyor

Ev hanımlarının emeklilik konusu son zamanlarda sıkça konuşulan bir konu haline geldi. Özellikle TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurularda, evliliklerinde 25 yılı dolduran kadınların emekli olabilmesi talepleri dikkat çekti. Bu talepler doğrultusunda gündeme gelen Aile Koruma Paketi ile birlikte ev hanımlarına sosyal güvence getirilmesi ve Bağ-Kur primlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. İşte ev hanımlarının emeklilik sürecine dair detaylar ve güncel gelişmeler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 11:33 Güncelleme 12 Şubat 2024, 11:33
5-15-25 yıl evli kalan kişiye emeklilik müjdesi! Belgeyi ibraz ettiği an maaşına kavuşuyor

Aile Koruma Paketi ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu paket kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ev hanımları, sosyal güvenceye sahip olurken emeklilik için gerekli primleri daha kolay bir şekilde tamamlayabilecek.

EV HANIMLARINA SOSYAL GÜVENCE

TBMM'de ele alınacak olan reformlar arasında ev kadınlarının emeklilik süreci de bulunuyor. Bu reformlar ile ev kadınlarına çalışma hayatında daha fazla hak tanınacak ve emeklilikleri öne çekilecek.

Özellikle Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulması planlanıyor. Bu sayede ev hanımları için emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim eksikliği olan Bağ-Kur'luların da erken emekli olabilmesi hedefleniyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE SÜREÇ

Ev hanımlarının emeklilik süreci belirli şartların sağlanmasıyla gerçekleşecek. Kadınlar, prim ödemelerinin bir kısmını devletin karşılaması sayesinde sosyal güvenceye kavuşacak.

Emeklilik için gereken prim gün sayısı ise Bağ-Kur kapsamında 5400 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, daha önce çalışmış ve prim ödemiş olan kadınlar için emeklilik süreci daha hızlı ilerleyecektir.

Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

Ayrıca anneler ve yıpranma hakkından faydalanabilecek olan kadınlar için prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi avantajlar da sağlanacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararı doğru mu? Spor yorumcuları 2-2’lik beraberliği değerlendirdi
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
SON DAKİKA