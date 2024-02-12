4.000 TL, 5.000 TL, 9.000 TL! Emekliye bayram zamlı bayram ikramiyesi ve ödeme tarihi! Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

Emekliler, beklenen zam ile birlikte bayram ikramiyelerinde artışla birlikte daha güçlü bir maddi destek alacak, bu da onların bayramı daha mutlu bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

📌 Birinci formül: Refah payı dahil yüzde 49.25 oranında artış. Bu durumda, 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler toplamda her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecekler.

📌 İkinci formül: Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira ek ödeme baz alınarak ikramiyelerin 5 bin liraya çıkarılması. Bu durumda her iki bayramda emeklilere toplamda 10 bin lira ödenecek.

📌 Üçüncü formül: Bu formülde ise emeklilerin ikramiye artışı için daha önce de uygulanan yüzde 100 artış yapılabilir. Bu durumda 2.000 TL olan ikramiye 4.000 TL'ye toplam ödenecek miktar ise 8.000 TL'ye çıkabilir.