12-13-14-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

Evde bakım maaşı alan vatandaşların merakla beklediği Şubat ayı ödemeleriyle ilgili detaylar netlik kazandı. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine sunulan evde bakım maaşları, yapılan zamla birlikte 7 bin 608 liraya yükseldi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerin ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.