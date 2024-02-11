Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı

Son aylarda çalışma hayatıyla ilgili çok önemli kararlar alınıyor ve düzenlemeler bir bir hayata geçiriliyor. Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit komisyonları ile başlayan maraton hala devam ediyor. Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta kamuoyuna açıklandı ve hem memurların hem de emeklilerin 2024 yılının ilk 6 ayı için alacakları artışlar için süreç başlatılmış oldu.

Burada yüzde 37.57 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon ile birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 49.25 olarak açıklandı. Daha sonra Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir refah payı verilmesine karar vererek 6 aylık enflasyonu 11.68 puan yükseltti. Bu arada 7.500 TL olan taban maaş ise 2.500 TL artırılarak 10.000 TL'ye çıkartıldı.