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Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı'nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm bakanlıkların Personel Genel Müdürleri ile önemli bir toplantı yaptı. O toplantıda emekliler ve işçilerle ilgili çok kritik konular gündeme geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı

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Son aylarda çalışma hayatıyla ilgili çok önemli kararlar alınıyor ve düzenlemeler bir bir hayata geçiriliyor. Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit komisyonları ile başlayan maraton hala devam ediyor. Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta kamuoyuna açıklandı ve hem memurların hem de emeklilerin 2024 yılının ilk 6 ayı için alacakları artışlar için süreç başlatılmış oldu.

Burada yüzde 37.57 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon ile birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 49.25 olarak açıklandı. Daha sonra Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir refah payı verilmesine karar vererek 6 aylık enflasyonu 11.68 puan yükseltti. Bu arada 7.500 TL olan taban maaş ise 2.500 TL artırılarak 10.000 TL'ye çıkartıldı.

İŞÇİLERE EK PROTOKOL
Emekliler için bu çalışmalar yapılırken kamu işçileri ile ilgili de önemli bir ek protokol imzalandı. Bu ek protokol ile kamuda çalışan 700 bin işçinin sözleşme tarihlerindeki farklılıktan kaynaklanan mağduriyetler giderildi. Tüm kamu işçilerinin zam oranlarının Ocak ayından geçerli olarak uygulanması sağlandı. Böylece aradaki maaş farklılıkları da giderildi.

Yapılan görüşmeler sonrasında kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yenilendi. Ek protokolle işçilere, yüzde 13 ek zam yapılmış oldu. Bu da maaşlara ortalama 5 bin lira zam olarak yansıdı. Söz konusu iyileştirmeden 237 bin işçinin yararlanması bekleniyor. Bu ek protokol hayata geçirilirken bir yandan da kamu işçilerinin ilave tediye (ikramiye) ödemeleri gerçekleştirildi.



SIRADA YENİ DÜZENLEMELER VAR
Emekliler için şimdi de ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu arada sırada yapılacak düzenlemeler arasında 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ-Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi de bulunuyor.



GENEL MÜDÜRLER BİR ARAYA GELDİ
TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Ankara'da çok önemli bir toplantı daha yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm bakanlıkların Personel Genel Müdürleri ile bir araya geldi. Burada bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 4 milyondan fazla kamu görevlilerinin durumları ele alındı.

Öncelikle kamu işçileri için hangi iyileştirmeler yapılacak bu konu gündeme geldi. Yine kamuda 1. dereceye ulaşmış memurların 3.600 ek göstergeye kavuşturacak düzenleme üzerinde de duruldu. Ayrıca memur emeklileri için hangi iyileştirmeler yapılabilir konusu da masada yer aldığı öğrenildi. Bilindiği gibi memurlara Temmuz ayında seyyanen artış yapılmış ancak memur emeklileri bu artıştan yararlanamamıştı.

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