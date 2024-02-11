Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı

Yapılan görüşmeler sonrasında kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yenilendi. Ek protokolle işçilere, yüzde 13 ek zam yapılmış oldu. Bu da maaşlara ortalama 5 bin lira zam olarak yansıdı. Söz konusu iyileştirmeden 237 bin işçinin yararlanması bekleniyor. Bu ek protokol hayata geçirilirken bir yandan da kamu işçilerinin ilave tediye (ikramiye) ödemeleri gerçekleştirildi.
SIRADA YENİ DÜZENLEMELER VAR
Emekliler için şimdi de ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu arada sırada yapılacak düzenlemeler arasında 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ-Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi de bulunuyor.
GENEL MÜDÜRLER BİR ARAYA GELDİ
TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Ankara'da çok önemli bir toplantı daha yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm bakanlıkların Personel Genel Müdürleri ile bir araya geldi. Burada bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 4 milyondan fazla kamu görevlilerinin durumları ele alındı.
Öncelikle kamu işçileri için hangi iyileştirmeler yapılacak bu konu gündeme geldi. Yine kamuda 1. dereceye ulaşmış memurların 3.600 ek göstergeye kavuşturacak düzenleme üzerinde de duruldu. Ayrıca memur emeklileri için hangi iyileştirmeler yapılabilir konusu da masada yer aldığı öğrenildi. Bilindiği gibi memurlara Temmuz ayında seyyanen artış yapılmış ancak memur emeklileri bu artıştan yararlanamamıştı.