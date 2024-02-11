Deterjan ve kahvaltılık ürünlerde A101 indirimi! 12,13,14,15,16 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 mağazaları, alışveriş tutkunlarına müjdeli bir haberle geliyor! Şubat ayının ortalarına kadar geçerli olacak indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. A101,16 Şubat tarihine kadar geçerli olan bu katalogda birçok fırsat ve avantajlı ürün bulunuyor.
10-16 ŞUBAT 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🦷 Colgate Diş Macunu 2x75 ml - 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
🦷 Colgate Diş Fırçası 1+1 - 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
🌰 Fiskobirlik Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr - 49,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)
🍵 Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg - 139,50 TL
🧀 Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr - 115 TL
🥜 Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr - 54,50 TL
🐔 Piliç Nugget 300 gr - 29,75 TL
🍫 Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr - 9 TL
🥛 Danone Süt Çeşitleri 180 ml - 7,90 TL
🥛 Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml - 7 TL