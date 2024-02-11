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aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı?

Yeni bir adım, gençlerin ve ailelerin geleceğini desteklemek ve güçlendirmek için atıldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısı ve uygulanması resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişme, yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerin kullanılmasıyla desteklenecek olan fonun hayata geçmesini sağlıyor. Yönetmelik kapsamında belirlenen hükümler doğrultusunda, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 08:41 Güncelleme 11 Şubat 2024, 08:41
aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi'nin ardından, fonun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı? İşte merak edilenler...

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, fonun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin bir bölümü aktarılacak. Projelere ve göre fona katarılan miktarın payı yükseltilecek.

Aile ve gençlik fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler ise her 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak.

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

5 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERECEK

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.



Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

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