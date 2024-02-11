aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi'nin ardından, fonun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı? İşte merak edilenler...
2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, fonun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin bir bölümü aktarılacak. Projelere ve göre fona katarılan miktarın payı yükseltilecek.
Aile ve gençlik fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.
Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler ise her 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak.