800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! Halkbank, Vakıfbank...

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar. Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.

VakıfBank ile 2. El araç alım satımınızı güvenle yapın! 2. El Taşıt Kredilerine getirdiğimiz ön rehin teminatı yöntemi ile araç alım satımı, hem alıcı hem satıcı için artık çok daha güvenli ve kolay. VakıfBank Mobil ve gass.vakifbank.com.tr üzerinden yapılacak başvuruyla; satış işleminden önce satıcının araç satış bedelinin garanti altına alındığı ve alıcının da taşıt kredisi kullanabildiği bu yeni sistemde, tescil işleminden sonra satış tutarı satıcının hesabına VakıfBank güvencesiyle aktarılır.





Kampanya Koşulları:



2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden,

- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,

- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,

- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,

- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

2. El Taşıt Kredisinin azami vadesi;

- Satın alınacak aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,

- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,

- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,

- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.