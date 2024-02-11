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800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! Halkbank, Vakıfbank...

Otomobil almak isteyenler için taşıt kredisi imkanları araştırılırken, Halkbank'ın ve Vakıfbank'ın sunduğu olanaklar da dikkat çekiyor. Özellikle, 400.000-800.000 TL gibi yüksek tutarlarda taşıt kredisi almak isteyenler için kamu bankalarının sunduğu faiz oranları ve vade seçenekleri önemli bir referans olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 17:03 Güncelleme 11 Şubat 2024, 17:03
800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! Halkbank, Vakıfbank...

Otomobil satın almak isteyenler, bütçe eksikliklerini bankalardan taşıt kredisi kullanarak kapatma yolunu tercih ediyorlar. Ancak, kredi piyasasındaki belirsizlikler göz önüne alındığında, taşıt kredisi alacakları bankayı dikkatle seçmek gerekiyor. İşte hangi bankanın ne kadar faizle taşıt kredisi verdiğine dair detaylar:

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

Hayalinizdeki sıfır veya ikinci el taşıtı satın almanız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli olarak yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 400.001 TL-800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000-1.200.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000-2.000.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.
Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.
Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.

Nasıl Faydalanabilirim?

En yakın Halkbank Şubemize başvurabilirsiniz.

VakıfBank'tan taşıt kredilerinde bir ilk!

VakıfBank ile 2. El araç alım satımınızı güvenle yapın!

2. El Taşıt Kredilerine getirdiğimiz ön rehin teminatı yöntemi ile araç alım satımı, hem alıcı hem satıcı için artık çok daha güvenli ve kolay. VakıfBank Mobil ve gass.vakifbank.com.tr üzerinden yapılacak başvuruyla; satış işleminden önce satıcının araç satış bedelinin garanti altına alındığı ve alıcının da taşıt kredisi kullanabildiği bu yeni sistemde, tescil işleminden sonra satış tutarı satıcının hesabına VakıfBank güvencesiyle aktarılır.

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48 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!

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Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.



Kampanya Koşulları:

2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden,
- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,
- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,
- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,
- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

2. El Taşıt Kredisinin azami vadesi;
- Satın alınacak aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,
- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,
- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,
- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.

İşte farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranları:

Ziraat Bankası: %4,05
Halkbank: %4,09
Vakıfbank: %4,00
Akbank: %3,69
İş Bankası: %3,85
Yapı Kredi: %3,99
Denizbank: %4,49
QNB Finansbank: %4,69
Bu faiz oranları, taşıt kredisi almak isteyenler için referans olabilir. Ancak kredi almadan önce detaylı bir şekilde bankaların sunduğu koşulları ve faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir.

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