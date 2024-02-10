Altından kıymetli! Kontrol edin: O paraların tanesi 1 milyon 300 bin TL

1927 yılında basılan ve günümüze sadece yedi adedinin ulaşabildiği 1. emisyon 1000 lira banknotları, koleksiyoncuların ve tarih meraklılarının gözdesi haline geldi. 2020 yılında bir müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulan bu kıymetli banknot, Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul ediliyor.
EN DEĞERLİ BANKNOT
Sadece yedi adedinin günümüze ulaşabildiği bu tarihi banknotlar, Türkiye'nin ekonomik ve tarihi geçmişine ışık tutarken, nadirlikleri ve değerleriyle de dikkat çekiyor.
Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bir müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulan bu özel banknot, koleksiyoncular için paha biçilmez birer eser niteliğinde.