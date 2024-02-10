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Altından kıymetli! Kontrol edin: O paraların tanesi 1 milyon 300 bin TL

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa bir süre sonra 1939'da tedavülden kaldırılan 1. emisyon 1000 lira banknotları, koleksiyoncular arasında büyük bir ilgi odağı oluşturuyor. Bu özel banknotlar döneminde 1000 Cumhuriyet altını değerinde olup bugün müzayedelerde yüksek fiyatlara ulaşabilen nadide parçalar arasında yer alıyor. Koleksiyoncular ve tarih meraklıları için bu banknot geçmişe bir yolculuk yapma imkanı sunuyor ve Türkiye'nin en değerli banknotu olarak tarihte yerini koruyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 14:39 Güncelleme 10 Şubat 2024, 14:39
Altından kıymetli! Kontrol edin: O paraların tanesi 1 milyon 300 bin TL

1927 yılında basılan ve günümüze sadece yedi adedinin ulaşabildiği 1. emisyon 1000 lira banknotları, koleksiyoncuların ve tarih meraklılarının gözdesi haline geldi. 2020 yılında bir müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulan bu kıymetli banknot, Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul ediliyor.

EN DEĞERLİ BANKNOT

Sadece yedi adedinin günümüze ulaşabildiği bu tarihi banknotlar, Türkiye'nin ekonomik ve tarihi geçmişine ışık tutarken, nadirlikleri ve değerleriyle de dikkat çekiyor.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bir müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulan bu özel banknot, koleksiyoncular için paha biçilmez birer eser niteliğinde.

Az sayıda baskı adedi ve nadirliği nedeniyle bu banknot, Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilmekte.

Tarihi değerlerini ve nadirliklerini koruyarak zaman içinde değerlerini artıran bu nadir banknotlar koleksiyoncular için sadece maddi bir yatırım değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın parçası olarak görülüyor.

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa süre sonra tedavülden kaldırılan bu banknotlar Türkiye'nin ekonomik tarihinde önemli bir yere sahip.

DEĞERDEKİ ARTIŞ

Tedavüle çıktığı dönemde büyük bir değere sahip olan bu tarihi para, günümüzde de değerini artırmaya devam ediyor.

Piyasadan çekildikten sonra sadece 23 adetinin piyasada kaldığı ve bunlardan sadece 7 tanesinin Türkiye'de olduğu düşünülen bu banknotlar 2024 yılı itibariyle yaklaşık 1.300.000 TL değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu banknotlar, koleksiyoncular ve tarih meraklıları için geçmişe bir yolculuk yapma imkanı sunarken Türkiye'nin ekonomik ve tarihi mirasının korunması açısından da büyük bir önem taşıyor.

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