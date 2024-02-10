Altından kıymetli! Kontrol edin: O paraların tanesi 1 milyon 300 bin TL

Az sayıda baskı adedi ve nadirliği nedeniyle bu banknot, Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilmekte.

Tarihi değerlerini ve nadirliklerini koruyarak zaman içinde değerlerini artıran bu nadir banknotlar koleksiyoncular için sadece maddi bir yatırım değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın parçası olarak görülüyor.

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa süre sonra tedavülden kaldırılan bu banknotlar Türkiye'nin ekonomik tarihinde önemli bir yere sahip.

DEĞERDEKİ ARTIŞ Tedavüle çıktığı dönemde büyük bir değere sahip olan bu tarihi para, günümüzde de değerini artırmaya devam ediyor.