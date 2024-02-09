SGK’ya dilekçe verenler emeklilik rüyasına kavuşuyor! Bu şartlara sahipler baksın





Kısmi Emeklilik Yöntemi

15 Yıl ve 3600 Günle Emeklilik: Bu yöntem, belirli bir prim ödeme ve hizmet süresini tamamlayanlara, daha fazla beklemeksizin emeklilik imkanı sunuyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartıyla, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar emekli olabiliyor.





Sağlık Durumu

Yüzde 60 Engellilik Raporu ile Malulen Emeklilik: İş göremezlik durumunda, en az yüzde 60 oranında iş yapma gücünü kaybedenler için malulen emeklilik kapısı açık. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli.



Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik

Engelli Çalışanlar İçin Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar için geçerli bir yöntem.





Mesleki Yıpranma Payı

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Yıpranma Avantajı: Belirli meslek grupları için, çalışılan süreye ek gün ekleniyor. Bu, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek gruplarının erken emekli olmasını sağlıyor.





Anneler İçin Prim Avantajı

Engelli Çocuk Annelerine Prim Desteği: Engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası, primlerinin dörtte biri toplam prim süresine ekleniyor. Bu, hem prim gün sayısını artırıyor hem de emeklilik yaşını düşürüyor.