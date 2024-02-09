SGK’ya dilekçe verenler emeklilik rüyasına kavuşuyor! Bu şartlara sahipler baksın

Emeklilik, birçok çalışanın hayallerini süsleyen, uzun yılların ardından hak edilmiş bir mola olarak görülüyor. Türkiye'de emeklilik için belirli yaş, prim ödeme ve hizmet yılı şartları bulunuyor. Ancak yasalar, belli koşullar altında erken emeklilik imkanı da sunuyor. İşte, erken emekliliğin kapılarını aralayacak 7 stratejik yöntem.
Çocuk Sahibi Olmak Avantaj Sağlıyor
Kadınlar İçin Çocuklarla Erken Emeklilik: Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmanın avantajlarından biri olarak, üç çocuğa kadar prim gün sayısını artırma şansına sahip oluyor. Bu, kadınların 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olabilmelerini sağlıyor. Ana kural, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olmaları gerektiği.
Askerlik Borçlanması
Erkekler İçin Askerlik Avantajı: Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını geri çekme ve prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanma, sigorta başlangıç tarihini geriye çekebiliyor, böylece emeklilik yaşı da düşüyor.