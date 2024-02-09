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SGK'ya dilekçe verenler emeklilik rüyasına kavuşuyor! Bu şartlara sahipler baksın

Çalışma hayatında olan birçok birey için emeklilik, uzun vadeli bir hedef olarak karşımıza çıkar. Ancak, emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi gibi şartların yanı sıra yaş kriteri de önemli bir rol oynar. Pek çok çalışan için emeklilik yaşının düşürülmesi, hayal edilen bir durumdur. İşte bu konuda merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 13:51 Güncelleme 09 Şubat 2024, 13:51
SGK’ya dilekçe verenler emeklilik rüyasına kavuşuyor! Bu şartlara sahipler baksın

Emeklilik, birçok çalışanın hayallerini süsleyen, uzun yılların ardından hak edilmiş bir mola olarak görülüyor. Türkiye'de emeklilik için belirli yaş, prim ödeme ve hizmet yılı şartları bulunuyor. Ancak yasalar, belli koşullar altında erken emeklilik imkanı da sunuyor. İşte, erken emekliliğin kapılarını aralayacak 7 stratejik yöntem.



Çocuk Sahibi Olmak Avantaj Sağlıyor

Kadınlar İçin Çocuklarla Erken Emeklilik: Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmanın avantajlarından biri olarak, üç çocuğa kadar prim gün sayısını artırma şansına sahip oluyor. Bu, kadınların 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olabilmelerini sağlıyor. Ana kural, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olmaları gerektiği.



Askerlik Borçlanması
Erkekler İçin Askerlik Avantajı: Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını geri çekme ve prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanma, sigorta başlangıç tarihini geriye çekebiliyor, böylece emeklilik yaşı da düşüyor.



Kısmi Emeklilik Yöntemi
15 Yıl ve 3600 Günle Emeklilik: Bu yöntem, belirli bir prim ödeme ve hizmet süresini tamamlayanlara, daha fazla beklemeksizin emeklilik imkanı sunuyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartıyla, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar emekli olabiliyor.



Sağlık Durumu
Yüzde 60 Engellilik Raporu ile Malulen Emeklilik: İş göremezlik durumunda, en az yüzde 60 oranında iş yapma gücünü kaybedenler için malulen emeklilik kapısı açık. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli.

Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik
Engelli Çalışanlar İçin Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar için geçerli bir yöntem.



Mesleki Yıpranma Payı
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Yıpranma Avantajı: Belirli meslek grupları için, çalışılan süreye ek gün ekleniyor. Bu, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek gruplarının erken emekli olmasını sağlıyor.



Anneler İçin Prim Avantajı
Engelli Çocuk Annelerine Prim Desteği: Engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası, primlerinin dörtte biri toplam prim süresine ekleniyor. Bu, hem prim gün sayısını artırıyor hem de emeklilik yaşını düşürüyor.

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