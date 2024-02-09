Borsa İstanbul 9 Şubat’a rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle rekor seviye olan 8.993,12 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,33 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.993,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile sigorta oldu. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.949,79 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.990,37 puana taşıdı.