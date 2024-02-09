Altın fiyatlarında sular geriye çekildi! Tokat etkisi yaracak! O tarihte 22-14 ayar bilezik ve çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak açıklamalarda bulundu.
Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak açıklamalarda bulundu.
Altın gram fiyatının ons yönlü destek bulmasıyla güçlü bir yükseliş gösterdiği belirtilirken, ons altının 2032 dolar seviyesinde işlem gördüğü ifade edildi.
İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin devam edebileceği öngörüsü bulunuyor. Ons altın için 2058 dolar direncinin hedeflenmesinin beklendiği belirtilirken, 2018-2058 dolar aralığının önemli bir bant aralığı olarak takip edildiği vurgulandı.
Altın gram fiyatının resmi kur tarafından 2000 TL seviyesinin üzerini test ettiği ve serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında işlem gördüğü ifade edildi. Memiş, gram altın için 2070 lira direncinin takip edildiğini ve bu direncin geçilmesi durumunda 2090 lira seviyesinin hedeflendiğini belirtti.
İslam Memiş'in 2024 yılına ilişkin altın beklentilerine göre, gram altında yıllık bazda yükseliş trendinin devam ettiği ve ilk direnç seviyesinin 2150 lira olduğu açıklandı. Memiş, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira seviyelerini beklediğini dile getirdi.
Ancak, İslam Memiş altın yatırımcılarını sarrafiye grubu altınlar konusunda uyararak, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerde işçilik maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Bu nedenle, kesme altın ve çekili altının tercih edilmesini önerdi.
Altın piyasalarındaki işçilik maliyetlerinin normale dönmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını belirten Memiş, yatırımcılarına dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.
ANLIK ATIN FİYATLARI