SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altın fiyatlarında sular geriye çekildi! Tokat etkisi yaracak! O tarihte 22-14 ayar bilezik ve çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD yönlü haber akışının etkisiyle kısa bir düşüş yaşadıktan sonra toparlanma sürecine girdi. Ons altın, bu süreçte kısmi bir yükseliş kaydederken, gram altın fiyatı ise 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanıyor. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak fiyatlamalarda öne çıkan noktalara dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 07:53 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:53
Altın fiyatlarında sular geriye çekildi! Tokat etkisi yaracak! O tarihte 22-14 ayar bilezik ve çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak açıklamalarda bulundu.

Altın gram fiyatının ons yönlü destek bulmasıyla güçlü bir yükseliş gösterdiği belirtilirken, ons altının 2032 dolar seviyesinde işlem gördüğü ifade edildi.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin devam edebileceği öngörüsü bulunuyor. Ons altın için 2058 dolar direncinin hedeflenmesinin beklendiği belirtilirken, 2018-2058 dolar aralığının önemli bir bant aralığı olarak takip edildiği vurgulandı.

Altın gram fiyatının resmi kur tarafından 2000 TL seviyesinin üzerini test ettiği ve serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında işlem gördüğü ifade edildi. Memiş, gram altın için 2070 lira direncinin takip edildiğini ve bu direncin geçilmesi durumunda 2090 lira seviyesinin hedeflendiğini belirtti.

İslam Memiş'in 2024 yılına ilişkin altın beklentilerine göre, gram altında yıllık bazda yükseliş trendinin devam ettiği ve ilk direnç seviyesinin 2150 lira olduğu açıklandı. Memiş, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira seviyelerini beklediğini dile getirdi.

Ancak, İslam Memiş altın yatırımcılarını sarrafiye grubu altınlar konusunda uyararak, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerde işçilik maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Bu nedenle, kesme altın ve çekili altının tercih edilmesini önerdi.

Altın piyasalarındaki işçilik maliyetlerinin normale dönmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını belirten Memiş, yatırımcılarına dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

ANLIK ATIN FİYATLARI

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!
Türk Telekom
Gazze’de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden’dan İsrail’e göstermelik ’abarttınız’ tepkisi | Yine gaf... Meksika Devlet Başkanı Sisi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
Beşiktaş Kupa’da hata yapmadı! Kartal eski dostunu üzdü
Son dakika: PKK partisi DEM ile anlaşan CHP’nin hala aday belirleyememesi yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’ı kızdırdı: Kabak tadı verdi
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Uluslar Ligi kuraları çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK’da turladı
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!
CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar
SON DAKİKA