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3600-5000-7200 prim hesabı sıfırdan değişti! SGK yaş gün tablosu baştan uca yenilendi

Türkiye'de emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen özel kriterlere dayanmaktadır. Genel olarak yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi temel unsurlara dayanan bu sistem, çalışanların emeklilik süreçlerini şekillendiriyor.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 08:23 Güncelleme 09 Şubat 2024, 08:23
3600-5000-7200 prim hesabı sıfırdan değişti! SGK yaş gün tablosu baştan uca yenilendi

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların prim ödemeleri ve hizmet süresi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenirken, bazı durumlarda yaştan emeklilik imkanı sunulmaktadır. Bu imkan, belirli yaş ve prim günü koşullarını karşılayan çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunar.

Yaştan emeklilik, prim günü yetmeyen ancak yaş nedeniyle bu günleri tamamlama imkanı bulunmayan kişilere yöneliktir. Bu kişiler, belirli yaş ve prim ödeme koşullarını sağladıklarında, normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilirler.

10 YILLIK SİGORTA YETER

Özellikle, yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olma imkanı bulunur. Örneğin, sadece 10 yıl çalışan bir kişi dahi yaştan emekli olabilir. Ancak, bu durumun gerçekleşmesi için kişinin erken yaşta sigortalı olması gerekmektedir.

Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösterir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Ancak, daha geç sigortalı olan kişilerin yaştan emeklilik şartları farklılık gösterebilir. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilir.

Türkiye'de yaştan emeklilik şartları herkes için aynı olmamakla birlikte, belirli yaş ve prim günü koşullarını sağlayan çalışanlar için erken emeklilik fırsatı sunar. Bu nedenle, çalışanların emeklilik planlarını oluştururken, yaştan emeklilik imkanlarını da dikkate almaları önemlidir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki emeklilik sistemi içerisinde yaştan emeklilik, belirli yaş ve prim günü koşullarını sağlayan çalışanlara erken emeklilik imkanı sunar. Bu imkanı değerlendirmek isteyenlerin, ilgili şartları dikkatlice incelemesi ve emeklilik planlarını buna göre şekillendirmesi gerekmektedir.

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 7.200 primle beraber 5 yıl önce emekli olabilecek.

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