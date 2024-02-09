3600-5000-7200 prim hesabı sıfırdan değişti! SGK yaş gün tablosu baştan uca yenilendi

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların prim ödemeleri ve hizmet süresi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenirken, bazı durumlarda yaştan emeklilik imkanı sunulmaktadır. Bu imkan, belirli yaş ve prim günü koşullarını karşılayan çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunar.

Yaştan emeklilik, prim günü yetmeyen ancak yaş nedeniyle bu günleri tamamlama imkanı bulunmayan kişilere yöneliktir. Bu kişiler, belirli yaş ve prim ödeme koşullarını sağladıklarında, normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilirler.

10 YILLIK SİGORTA YETER

Özellikle, yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olma imkanı bulunur. Örneğin, sadece 10 yıl çalışan bir kişi dahi yaştan emekli olabilir. Ancak, bu durumun gerçekleşmesi için kişinin erken yaşta sigortalı olması gerekmektedir.

Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösterir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.