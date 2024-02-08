Mehmet Ferman Doğan: “Çağın gerekliliklerine uymayan oteller, zamanla geride kalır”

Turizm sektörünün teknolojiyle dönüşmeye başlaması, konaklama alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını artırıyor. Yoğun rekabet ortamında ayakta kalmak için gelecekte hüküm sürecek akıllı ve robotik uygulamaları hizmet ve operasyonel süreçlerine entegre etmek zorunlu hale geliyor. Teknolojik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan ise otel işletmelerinin müşteri deneyimi, insan kaynakları gibi konularda yeniliğe açık olmaları, bu süreçlerdeki verimi optimize etmek için teknolojik yatırımlarını artırmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

"Klasik otelcilik anlayışı geride kalıyor"

Yapay zeka uygulamalarını müşteri deneyimi açısından değerlendiren Ferman Doğan, "Yapay zeka ve akıllı uygulamalar, misafirlerin tercihlerini öğrenmek ve bu tercihlerden yola çıkarak onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için büyük bir fırsat. Nitekim klasik otelcilik anlayışı, tüketicilerin değişen beklentileriyle geride kalıyor. Yerini modern, özel ve kişiselleştirilmiş bir yapılaşmaya bırakıyor. Sanal gerçeklikle turlar düzenleyebilir, oda servislerini robotlara yaptırabilir, müşterilerin kullandığı ürünleri incelemesini sağlayabilir, seslerle aktive sistemler kurabilirler" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka, insan kaynakları yönetimini de kolaylaştırıyor"

Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, "Otellerin insan kaynakları alanında da teknolojiden yararlanması gerekiyor. Bu akıllı uygulamalar, çalışanların da denetimini daha

mümkün hale getiriyor. Örneğin, gelişmiş veri analizi, otel ve restoranların envanter yönetimini optimize etmelerine, israfı azaltmalarına yardımcı oluyor. İnsan kaynakları politikalarının güçlendirilmesini sağıyor. Öyle ki, otel ve restoran sektörünün en önemli problemlerinden birisi de en alt kademeden en üst yöneticiye kadar kalifiye işgücüne ulaşma ve elde tutma sorunudur. Gelişen teknoloji sayesinde, çeşitli mobil uygulamalar ve diğer çözümleri kullanarak hem işe alım hem de iş sürecinde birçok konu daha verimli şekilde yönetmek çok kolay" dedi.

"Teknoloji, işletmelere geleceğin kapısını açmak için anahtar veriyor"

Konaklama sektörünün önümüzdeki 10 yılda çok büyük değişimlere sahne olacağını öngördüklerinin altını çizen Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, "İşletmesini yarına taşımak isteyen her liderin ise artık 2034 stratejisini oluşturması gerekiyor. Bu şekilde sürdürülebilir bir sistem kurabilir, müşteri güvenliğini ve konforunu sağlayabilir, deneyimleri iyileştirebilir, çalışan motivasyonunu artırabilir, kaynaklarını farklı alanlarda değerlendirebilirler. Öte yandan, verimliliklerini en üst düzeye ulaştırırken, rakiplerinden de bir adım öne çıkabilirler" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hangi sektörde olursa olsun, tüketici ve çalışan beklentilerine, iş dünyasındaki gelişmelere uyum sağlanmadığı sürece başarılı olmak mümkün değil. Teknolojik gelişmeler de markalara geleceğin kapısını açan anahtarı veriyor. İşletmelerin çağın gereklilikleri dahilinde bu konuda yatırımlarına yön vermesi şart."

Mehmet Ferman Doğan kimdir?

İngiltere de Wolverhampton Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun olan ve ardından Birmingham Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlayan Mehmet Ferman Doğan, uluslararası turizm sahnesinde bir liderdir. Kempinski, Hilton, Marriott ve Hyatt Regency gibi dünyaca ünlü otel zincirlerinde İngiltere, Türkiye, Rusya ve Ortadoğu'da stratejik yönetim rollerinde bulunarak etkileyici bir üst düzey yönetim sergilemiş ve birçok önemli proje üstlenmiştir. Turizm ve otelcilik sektöründeki geniş bilgi birikimini ve becerilerini, çeşitli entelektüel platformlarda yayımlanan makaleler ve köşe yazıları ile paylaşmıştır. Aynı zamanda "Master of Food and Beverage" kitabının yazarı olarak Mehmet Ferman Doğan, 1950 yılında Paris'te kurulan dünyanın önde gelen gastronomi kulübü Chaine des Rotisseurs'un aktif bir üyesi olarak, kültürel ve entelektüel katkılarına devam etmektedir; bu rolüyle sektörde lider ve stratejik bir vizyoner olarak öne çıkmaktadır.

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