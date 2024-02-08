9 maddede emeklilik şartları belirlendi! 1999-2007-2009+ sigortalılara 1-5-10 yıl arası erken emeklilik

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, düzenli bir gelire kavuşmak ve çalışma yaşamından emekli olmak olarak bilinir. Ancak, emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını karşılamanın yanı sıra, yasal düzenlemeler doğrultusunda erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır. İşte Türkiye'de erken emeklilik için başvurulabilecek yedi formül:
Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani altı yıl kazandırılmaktadır. Bu sayede anneler, çocuklarına göre daha erken emekli olma şansına sahiptirler.
Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekerken prim kazanma imkanı da sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve erken emeklilik imkanı sunar.
Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi gerekenler, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Kadınlarda emeklilik yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tır. Ancak, bu avantajın geçerli olması için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak gerekir.
Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.