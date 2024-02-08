9 maddede emeklilik şartları belirlendi! 1999-2007-2009+ sigortalılara 1-5-10 yıl arası erken emeklilik

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, düzenli bir gelire kavuşmak ve çalışma yaşamından emekli olmak olarak bilinir. Ancak, emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını karşılamanın yanı sıra, yasal düzenlemeler doğrultusunda erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır. İşte Türkiye'de erken emeklilik için başvurulabilecek yedi formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani altı yıl kazandırılmaktadır. Bu sayede anneler, çocuklarına göre daha erken emekli olma şansına sahiptirler.

Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekerken prim kazanma imkanı da sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve erken emeklilik imkanı sunar.