PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

9 maddede emeklilik şartları belirlendi! 1999-2007-2009+ sigortalılara 1-5-10 yıl arası erken emeklilik

Türkiye'de emeklilik, belirli bir yaş ve prim ödeme şartlarını karşılamayı gerektirir. Ancak, yasal düzenlemeler kapsamında erken emeklilik için avantajlar bulunmaktadır. İşte erken emeklilik sürecinizi hızlandıracak formüller haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 06:49 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:03
9 maddede emeklilik şartları belirlendi! 1999-2007-2009+ sigortalılara 1-5-10 yıl arası erken emeklilik

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, düzenli bir gelire kavuşmak ve çalışma yaşamından emekli olmak olarak bilinir. Ancak, emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını karşılamanın yanı sıra, yasal düzenlemeler doğrultusunda erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır. İşte Türkiye'de erken emeklilik için başvurulabilecek yedi formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani altı yıl kazandırılmaktadır. Bu sayede anneler, çocuklarına göre daha erken emekli olma şansına sahiptirler.

Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekerken prim kazanma imkanı da sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve erken emeklilik imkanı sunar.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi gerekenler, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Kadınlarda emeklilik yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tır. Ancak, bu avantajın geçerli olması için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak gerekir.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Engellilik Durumunda Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engelli olanlar, vergi indirimi alarak erken emeklilik imkanına sahiptirler. Bu durumda işe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarına mensup olanlar sigortalılık sürelerine ve işe giriş tarihlerine göre yıpranma payı alarak erken emekli olabilirler.

Anne Bakımı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin bir kısmı toplam primlerine eklenir ve bu süre emeklilik yaş şartından düşülür.

Türkiye'de çalışanlar, bu avantajlardan faydalanarak emeklilik yaşını öne çekebilir ve daha erken bir emeklilik hayatı sürdürebilirler. Ancak, her bir durumun belirli koşulları ve prosedürleri bulunmaktadır, bu nedenle emeklilik öncesi detaylı bir planlama ve bilgi edinme önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PM’nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
SON DAKİKA