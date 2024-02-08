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2. EYT paketi geliyor! 1999, 2002, 2011 girişliler için kademeli liste paylaşıldı! 43-45 yaşında emekli olacaklar

Geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınan geniş kapsamlı bir kanun teklifi, çalışma hayatını ve ekonomik düzenlemeleri içeriyor. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmiş durumda. Ancak, gündemde hala bekleyen önemli maddeler bulunuyor. İşte bu maddeler arasında öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 07:33 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:33
2. EYT paketi geliyor! 1999, 2002, 2011 girişliler için kademeli liste paylaşıldı! 43-45 yaşında emekli olacaklar

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışma hayatını kökten etkileyecek önemli düzenlemelerin tartışıldığı bir döneme giriliyor. Özellikle kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurların maaş hesaplamalarında belirleyici bir rol oynuyor. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak olması bekleniyor.

İşte gündemdeki çalışma hayatı düzenlemeleri hakkında madde madde açıklamalar;

3600 Ek Gösterge:

TBMM Genel Kurulu'nda tartışılan ve önemli bir kamu çalışanlarını etkileyen düzenleme.
Yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor.
Memurların maaş hesaplamalarında belirleyici bir rol oynuyor.
Yasalaşması durumunda, birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.



Kademeli Emeklilik:

1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için gündemde olan bir düzenleme.
Prim günü ve yaş şartını karşılayanlar kademeli olarak emekli olabilecek.
Kadınlar için emeklilik yaş sınırı 43, erkekler için ise 45 olarak öngörülüyor.



Taşeron İşçilere Kadro:

2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisinin kadroya geçişini sağlayacak düzenleme.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli konularından biri olarak değerlendiriliyor.



SSK Bağ-Kur Prim Eşitlemesi:

Küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşürülmesini ve Bağ-Kur'luların prim şartının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesini öngören düzenleme.



Ev Hanımlarına Emeklilik:

Ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında bir sistem kurulması ve isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı tanınması üzerine yapılan çalışmalar.
Bu düzenlemelerin yasalaşması halinde, çalışma hayatını etkileyen önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

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