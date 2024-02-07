SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Urfa deprem konutları kura sonuçları isim listesi 2024! AFAD - TOKİ Şanlıurfa kura sonuçlarına nereden bakılır?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutların kura çekimi ve hak sahiplerine anahtar teslimi bugün gerçekleştirilecek. Şehrin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler, birçok ailenin evsiz kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise devlet ve yerel yönetimler tarafından yürütülen projelerle afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:17 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:20
Urfa deprem konutları kura sonuçları isim listesi 2024! AFAD - TOKİ Şanlıurfa kura sonuçlarına nereden bakılır?

Hafta sonu, Hatay'ın ardından Gaziantep TOKİ deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. Ancak Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ bölgelerinde deprem konutları için kura çekimi tarihleri merak ediliyor. İşte 2024 deprem konutları sonuçları sorgulama ekranı ve beklenen tarihler...

Depremden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, depremlerde 10 bin 538 yapı "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.

TOKİ marifetiyle merkez ilçeler Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde yapılıyor. Tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Kura çekimi ve anahtar teslimi bugün yapılacak

Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

Burada deprem konutlarının hak sahipleri belirlenerek anahtarları teslim edilecek.

KURA CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

"İftihar edeceğimiz bir tablo ortaya çıktı"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin iklim ve yaşam kültürüne uygun şekilde inşa edilen konutların tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini aktardı.

Şıldak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hak sahibi vatandaşlarımız belirlendi. Depremin hemen ardından AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ortak bir çalışma sergiledi. Bu çalışma sonrasında henüz daha birinci yılın sonuna gelmeden devletimizin gücü ve kurumlarımızın iş birliği içerisindeki çalışmaları, iftihar edeceğimiz bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okuyacak! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK’dan DEM’e CHP ile ittifaklı yol haritası
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
Son dakika: Terör örgütü DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu! SpaceX duyurdu
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkese olumlu yanıt! Mısır ve Katar’a iletildi
Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur’luda | Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
Savaş kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’nin trol ağını ifşa etti... İşte Murat Ongun ve Medya A.Ş’nin trol ekipleri....
Kupa’nın da Aslan’ı! Galatasaray ZTK’da turladı
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor
SON DAKİKA