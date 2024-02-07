Hafta sonu, Hatay'ın ardından Gaziantep TOKİ deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. Ancak Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ bölgelerinde deprem konutları için kura çekimi tarihleri merak ediliyor. İşte 2024 deprem konutları sonuçları sorgulama ekranı ve beklenen tarihler...

Depremden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, depremlerde 10 bin 538 yapı "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.