Ticaret Bakanı Ömer Bolat deprem bölgesine yeni desteği duyurdu! Esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon lira

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için TESKOMB kefaletiyle bu 3 vilayete 100'er milyon lira yani toplam 300 milyon lira daha finansman desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Malatya'yı da ilave ettiğimizde 400 milyon liralık bir destek oluyor. Bugün yarın gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin hayırlı olmasını diliyorum. Bölge ekonomisine katkı yapacaktır, can suyu etkisi meydana getirecektir." Bolat, Eximbank kanalıyla deprem bölgesinde ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

TAZMİNATI YAKAN SÖZ

Yargıdan çalışma hayatına yönelik önemli bir karar geldi. Bir işçi çay molası sırasında iki personel ile sohbet etmekte olan vardiya amirine "Yeni kaşarlarını buldun" dedi. Söz konusu işçiler ile vardiya amiri tepki gösterince şaka yaptığını belirten işçi özür diledi. Ancak işveren, önce disiplin soruşturması açtı, ardından da işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı. İş mahkemesi, işçinin kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırırken, işe iade talebini reddetti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ise Yargıtay yolu kapalı olan kesin kararında, işverenin işçiyi tazminatsız işten atmasını haklı buldu. 21 yıllık tazminatından olan işçi ayrıca yüklü mahkeme masraflarıyla karşı karşıya kaldı.

TEK GÜL 100 TL

14 Şubat Sevgililer Günü'ne doğru Türkiye'nin dört bir yanındaki çiçekçilerde mesai yoğunlaştı. Ocak ayı içerisinde serada adedi 10 lira olan gülün fiyatı, 14 Şubat'taki talep nedeniyle 20 liranın üzerine çıktı. Seradan adedi 20 liraya çıkan gül, çiçekçilerde ise 5 katına satılıyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, "70 santimlik 20'li yerli kırmızı gül demetinin fiyatı serada 300- 400 lira. İthalin fiyatı ise 600- 700 lira" diye konuştu.