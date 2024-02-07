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Sağda solda bu altını atan yaşadı! Kuyumcular havada kapıyor! 1 tanesine tam 34.196 TL ödeyecek

2023 yılında dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcılarının yüzünü güldüren altın fiyatlarına dair kuyumculardan yeni bir açıklama geldi. Piyasadaki artan talep nedeniyle fiziki altında yaşanan temin sorunları, kuyumcuları özellikle gremse altını aramaya yönlendiriyor. Kuyumcuların altın üzerine yorumları ve 2024 yılı sonu için yapmış oldukları altın fiyatı tahminleri, yakından izleniyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 11:22 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:22
Sağda solda bu altını atan yaşadı! Kuyumcular havada kapıyor! 1 tanesine tam 34.196 TL ödeyecek

Fiziki altın temininde yaşanan zorluklar nedeniyle kuyumcular, şimdi de gremse altına yönelmiş durumda. Piyasada büyük bir fiziki gremse altın eksikliği yaşanırken, kuyumcular "yastık altı" bu altını biriktiren bireylere yönelik son tekliflerini duyurdu. Gremse altının fiyatı 34.196 TL'ye ulaşmışken, kuyumcuların bu altına olan yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Gremse Altın Fiyatları Patladı

Gram Altın Tahmini Ne Kadar?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in son açıklamalarına göre, ons altın 2022 dolar seviyesinde ve yatay bir seyir izliyor. Memiş, "2000 doların altına, özellikle 1995 dolara kadar bir gerileme isteği bu hafta içinde mümkün. Eğer test edilirse, bu benim için sürpriz olmaz" diyor. Ayrıca, yukarı yönlü bir harekette 2060 dolarlık direncin önemli olduğunu belirtiyor. Memiş, "1995 - 2060 dolar arasındaki bant aralığını bu hafta takip edebilirsiniz. 2024'te 2000 doların dip nokta olacağını ve 2350 dolar seviyesinin de izleneceğini" ifade ediyor.

Bu durum, yatırımcılar için altın piyasasının gelecek dönemde nasıl bir seyir izleyebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Kuyumcuların ve uzmanların yorumları, altın yatırımı yapmayı düşünenler için yol gösterici olabilir. Özellikle fiziki altın temininde yaşanan sıkıntılar ve gremse altına olan ilgi, piyasada yeni dinamiklerin oluştuğunu gösteriyor. Altın yatırımcıları için bu dönem, piyasa hareketlerini yakından takip etme ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunma açısından kritik bir öneme sahip.

Goldman Sachs'tan Altın Fiyatlarına Dair Önemli Tahmin

ABD'nin önde gelen bankacılık şirketlerinden Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu. Faiz oranlarının mevcut durumunu koruyacağını, ancak Mart ayında herhangi bir faiz indirimi beklentisi olmadığını ifade eden kurum, Federal Rezerv'in (FED) karar alma sürecinde önemli desteklerin mümkün olabileceğine işaret etti.

Altın Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi

Goldman Sachs'ın analizlerine göre, altın fiyatları önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 2175 dolar seviyesine ulaşabilir. Bu tahmin, altın yatırımcıları için oldukça umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kurumun analizleri, altın fiyatlarının mevcut seyrini koruyarak yükselişine devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti ortaya koyuyor.

Canlı Altın Fiyatları

Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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