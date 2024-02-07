Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak

"ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABASI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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