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İslam Memiş yeni haritayı oluşturdu: "2150 TL..." Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın fiyatları uyarısı!

Altın piyasaları, global ekonomik dinamikler ve çeşitli makroekonomik verilerin etkisi altında sürekli bir hareketlilik içindedir. Son dönemlerde, özellikle ABD'den gelen ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Bu veriler, yatırımcıların altın piyasasındaki yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel seviyeler, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatle izlediği konuların başında geliyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:03 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:03
İslam Memiş yeni haritayı oluşturdu: 2150 TL... Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın fiyatları uyarısı!

Özellikle ABD'den gelen verilerin etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan gerileme, birçok uzman tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI

Yukarı yönlü yükselişlerini sürdüren altın fiyatları, ABD verisi sonrası geriledi. Altın gram fiyatı 2000 TL'nin altına sarkarken ons altın fiyatı 2040 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Fed sonrası bu yükselişler kaldığı yerden yoluna devam edecek" diyerek altın fiyatları için kritik seviyeleri söyledi.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları;

"Ons altın fiyatında hızlı yükselişler vardı. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi."

"Her geri çekilen emtia da bir alım fırsatı olduğu için vatandaşlar bu olay sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını aramalarını sıklaştırdı. İslam Memiş konuyla ilgili alım fırsatlarına dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu."

"Dün ons altın 2028-2058 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. 20 dolarlık bir fark var. Şu anda 2034 dolar seviyesinde. Yine 2000-2050 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Ama düşüşler kalıcı değil."

"Düşüşler alım fırsatı. İlk radarına alacağı seviye 2070 dolar seviyesi. O yüzden 2030, 2020, 2000 dolar seviyeleri, yani 2050 dolar seviyesi altındaki her rakamsal değer bizim için ucuz bir fiyatlama. Düşüşler kalıcı değil. Ona göre değerlendirmekte fayda var."

"Altın gram fiyatı bu hafta 2050-2076 TL aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda 2065 TL seviyesinde. Gram altın/TL fiyatında 2050 TL destek seviyesi, 2070 TL seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığındaki hareketlerini takip etmeyi sürdüreceğiz."

"Ama ons altında gördüğümüz geri çekilmeleri gram altın tarafında hissetmeyeceğiz. Çünkü dolar gram altını tutmaya devam ediyor. Altın gram için bir sonraki etapta beklentimiz 2090 TL, yılın ilk çeyreğinde mart sonunda 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 lira. Yılın sonunda 3000 lira seviyesi. Radarımızda bu fiyatlar var. Uzun vadeli olarak bu fiyatları beklemeye devam ediyoruz."

7 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

🔶 22 Ayar Bilezik: Alış: 1.877,32 TL / Satış: 1.894,20 TL

🔶 Cumhuriyet Altını: Alış: 13.386,00 TL / Satış: 13.623,00 TL

🔶 Yarım Altın: Alış: 6.703,00 TL / Satış: 6.858,00 TL

🔶 Çeyrek Altın: Alış: 3.352,00 TL / Satış: 3.439,00 TL

🔶 Reşat Altını: Alış: 13.418,47 TL / Satış: 13.655,95 TL

🔶 Kulplu Reşat Altını: Alış: 13.420,69 TL / Satış: 13.658,20 TL

🔶 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.869,01 TL / Satış: 1.980,20 TL

🔶 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.459,61 TL / Satış: 1.459,76 TL

🔶 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.091,39 TL / Satış: 1.474,61 TL

🔶 Has Altın: Alış: 1.989,46 TL / Satış: 1.989,68 TL

🔶 Hamit Altın: Alış: 13.418,47 TL / Satış: 13.655,95 TL

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