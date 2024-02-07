EYT’de 2. aşama ortaya çıktı! Zil çaldı, bu kişiler de kabul edilecek! Sigorta başlangıcı 1989, 1999, 2000 olanlar için yaş sınırı...

Bağ-Kur prim gün sayısının SSK'lılarla aynı seviyeye çekilmesi, emeklilik şartlarında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Şu anda 9000 gün olan Bağ-Kur prim gün sayısı, yeni düzenlemeyle birlikte 7200 güne indirilecek. Bu sayede birçok Bağ-Kur sigortalısı için erken emeklilik fırsatı doğacak.
TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.
Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek. Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.
NASIL EMEKLİ OLUNACAK?
Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.