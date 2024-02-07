📌 Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar 📌 Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar 📌 Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar para yardımı yapılacak.

BARINMA YARDIMI ŞARTLARI 📍 18 yaş üstü olmak.

📍 Muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olmak.

📍 Sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmamak.

📍 En az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşamak.

📍 Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmamak.

📍 Kimlik belgesi ibraz etmek.

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK KONUT DESTEK PROGRAMI Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır. Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanmaktadır.

ŞARTLAR: Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabilmektedir.