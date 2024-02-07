Bor Şeker HALKA ARZ BAŞLADI! 2024 Şubat halka arz takvimi! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait satışa sunulan payların hisse fiyatı 35 TL olarak belirledi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak ve aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Pasifik Teknoloji, 27,000,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. İlgili halka arzın tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.