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45-48-49-50-55 yaş üstü düğün bayram edecek! SGK girişi 1997-2018 arası olana platin değerinde erken emeklilik

Milyonlarca çalışanın hayali, emekli olup düzenli bir gelire kavuşmaktır. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için getirilen yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, EYT yasası, emeklilik sürecini daha erken bir döneme çekme imkanı tanımıştı. Ancak, EYT dışındaki sigortalılar da emeklilik tarihini öne çekmek için bir dizi formülü değerlendirebilirler. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 8 formül...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 12:28 Güncelleme 07 Şubat 2024, 12:28
45-48-49-50-55 yaş üstü düğün bayram edecek! SGK girişi 1997-2018 arası olana platin değerinde erken emeklilik

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak emeklilik için belirlenen yaş ve prim şartları, pek çoğu için uzun ve zorlu bir yol gibi görünebilir. Neyse ki yasalarda düzenlenmiş avantajlar sayesinde erken emeklilik mümkün hale geliyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri, hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

Yüzde 60 Rapor Yeter: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan, işe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

Anneye Prim Var: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

Emeklilik için belirlenen şartları erken yerine getirmek, emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir hedef olabilir. Yasalarda belirtilen avantajları doğru şekilde değerlendirmek, erken emekliliğe ulaşmak adına büyük bir adım olabilir.

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