SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2 gün içinde ödemeler hesaplara yatacak: 20.000 TL, 40.000 TL, 90.000 TL veriliyor

Türkiye'deki finans sektörü, kamu bankalarının öncülüğünde emekliler ve sigortalı çalışanlar için cazip kredi kampanyaları sunarak ekonomik destek sağlıyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank işbirliği ile hayata geçirilen indirimli kredi kampanyası, uygun koşullar ve düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, özellikle ihtiyaç sahiplerine finansal destek sunmak ve ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla tasarlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 13:08 Güncelleme 07 Şubat 2024, 13:08
2 gün içinde ödemeler hesaplara yatacak: 20.000 TL, 40.000 TL, 90.000 TL veriliyor

Bu indirimli kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme koşullarıyla emekliler ve sigortalı çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan krediler, başvuruların yapıldığı tarihten itibaren 2 gün içinde onaylanarak hızlı bir şekilde kullanıma sunulmaktadır. Bu süreç, ihtiyaç sahiplerinin acil finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük bir kolaylık sağlar.

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere ve Çalışanlara Özel Kredi Seçenekleri

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından biri olarak, emeklilere ve sigortalı çalışanlara yönelik özel kredi fırsatları sunuyor. Banka tarafından sunulan 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri, 50.000 TL'ye kadar finansman imkanı sağlamakta ve bireylerin nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak sunulan kredilerde, ilk üç ay için ödeme erteleme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek, kredi kullanıcılarının ödeme planlarını daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Vakıfbank İle Hızlı ve Kolay Kredi Başvurusu

Vakıfbank, kredi kampanyasına katılarak, vatandaşlara hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunuyor. Kimlikleri ile en yakın Vakıfbank şubesine başvuruda bulunan vatandaşlar, kredi onaylarını hızla alabilir ve krediyi aynı gün içerisinde kullanmaya başlayabilirler. Vakıfbank tarafından sunulan bu kolaylık, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kampanyanın Avantajları ve Başvuru Süreci

Bu indirimli kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme koşullarıyla emekliler ve sigortalı çalışanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kampanya kapsamında sunulan krediler, başvuruların yapıldığı tarihten itibaren 2 gün içinde onaylanarak hızlı bir şekilde kullanıma sunulmaktadır. Bu süreç, ihtiyaç sahiplerinin acil finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük bir kolaylık sağlar.

İhtiyaç Kredisi Seçenekleri: Ziraat Bankası ve VakıfBank

Aşağıda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından sunulan farklı vadelerde ve tutarlarda ihtiyaç kredilerinin detayları sıralı bir şekilde verilmiştir:

90.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

  • Ziraat Bankası Tüketici Kredisi
    • Faiz Oranı: %4,24
    • Aylık Taksit: 6.851,01 TL
    • Toplam Ödeme: 164.874,24 TL

40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

  • VakıfBank İhtiyaç Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,89
    • Aylık Taksit: 2.435,10 TL
    • Toplam Ödeme: 87.863,60 TL

  • Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,24
    • Aylık Taksit: 2.578,48 TL
    • Toplam Ödeme: 93.025,28 TL

20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

  • Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,24
    • Aylık Taksit: 1.289,24 TL
    • Toplam Ödeme: 46.512,64 TL

  • VakıfBank İhtiyaç Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,89
    • Aylık Taksit: 1.217,55 TL
    • Toplam Ödeme: 43.931,80 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okuyacak! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Son dakika: Beşyol Metrobüs Durağı’nda bitmek bilmeyen çalışma! 45 gün daha kapalı olacak
Son dakika: Terör örgütü DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
Başkan Erdoğan MİT kumpasını nasıl bozdu? 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu | SpaceX duyurdu! Canlı olarak izlenebilecek
Bir yapay zeka skandalı! ChatGPT Türklere küfür edip ırkçılık mı yaptı? TAKVİM bizzat sordu verdiği yanıt daha trajik: Etkisi olabilir...
CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle
Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur’luda | Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
SON DAKİKA