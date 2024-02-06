Pasifik Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu? 2024 PATEK HALKA ARZI BAŞLADI! Pasifik Donanım halka arz hangi bankalar, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş, iki gün boyunca yatırımcılardan talep toplamaya devam edecek. İşte 2024 PATEK halka arz bilgileri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş, iki gün boyunca yatırımcılardan talep toplamaya devam edecek. İşte 2024 PATEK halka arz bilgileri...
PASİFİK DONANIM TEKNOLOJİ (PATEK) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
2024 yılının ilk halka arzı 6 Şubat itibarıyla başlıyor. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzı, 6 - 7 Şubat tarihleri arasında 2 gün boyunca devam edecek. Halka arzda paylar, 35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılcak.
Bu tahsisata göre bireysel yatırımcı talebine göre olası dağıtım şu şekilde:
🔴 2,1 milyon katılıma göre 9 Lot (315 TL)
🔴 2,5 milyon katılıma göre 8 Lot (280 TL)
🔴 2,9 milyon katılıma göre 7 Lot (245 TL)
🔴 3,3 milyon katılıma göre 6 Lot (210 TL)
🔴 3,7 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)
🔴 4,1 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)
🔴 4,5 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)
🔴 4,9 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)
PASİFİK TEKNOLOJİ DONANIM (PATEK) HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı faiz hassasiyeti taşıyan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek PATEK paylarının talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
PASİFİK DONANIM TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Pasifik Teknoloji halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.