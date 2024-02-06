Pasifik Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu? 2024 PATEK HALKA ARZI BAŞLADI! Pasifik Donanım halka arz hangi bankalar, kaç lot verir?

PASİFİK TEKNOLOJİ DONANIM (PATEK) HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı faiz hassasiyeti taşıyan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek PATEK paylarının talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.