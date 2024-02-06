7- 14 Şubat 2024 haftalık altın yorumu: Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın fiyatları uyarısı! İslam Memiş yeni haritayı oluşturdu: "2150 TL..."

Bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Fed sonrası bu yükselişler kaldığı yerden yoluna devam edecek" diyerek altın fiyatları için kritik seviyeleri söyledi.

"Her geri çekilen emtia da bir alım fırsatı olduğu için vatandaşlar bu olay sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını aramalarını sıklaştırdı. İslam Memiş konuyla ilgili alım fırsatlarına dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu."

"Ons altın fiyatında hızlı yükselişler vardı. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi."

"Dün ons altın 2028-2058 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. 20 dolarlık bir fark var. Şu anda 2034 dolar seviyesinde. Yine 2000-2050 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Ama düşüşler kalıcı değil."

"Düşüşler alım fırsatı. İlk radarına alacağı seviye 2070 dolar seviyesi. O yüzden 2030, 2020, 2000 dolar seviyeleri, yani 2050 dolar seviyesi altındaki her rakamsal değer bizim için ucuz bir fiyatlama. Düşüşler kalıcı değil. Ona göre değerlendirmekte fayda var."