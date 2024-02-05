SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Şubat 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye genelinde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2024 Şubat ayında zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, şubat ayında artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 11:22 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:22
Şubat 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye genelinde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2024 Şubat ayında memur zammına paralel olarak artırılan maaşlarını merakla bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, evde bakım maaşları Şubat ayında yüzde 49,25 oranında zam yapılarak hak sahiplerinin maaşlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?


Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi
CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul’da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş’la oyun içinde oyun
Deprem mağdurlarının eli ayağı
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması
ABD’nin Deyrizor saldırısında şaşırtan isim! Ölen komutanın Kasım Süleymani ile fotoğrafı gündem oldu
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler! Bu sistem değişecek
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
SON DAKİKA