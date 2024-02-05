Eski 500.000 TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Sarraflar bile tırım tırım onu arıyor! Tanesi 990.000 TL...

Uzmanlar özellikle tedavülde olan ve genellikle 9. emisyon grubunda yer alan banknotların gerçekliğinin doğrulanmasının zorluklarını vurguluyor.
Bu bağlamda koleksiyoncuların ve tarih meraklılarının, satın aldıkları nadir banknotların orijinalliğinden emin olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor.
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR VE EMİSYONLAR
Türkiye'de şu an tedavülde olan banknotlar 9. emisyon para grubunda sınıflandırılıyor. Bu grupta, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası değerinde toplam altı farklı banknot bulunmaktadır.
Bu banknotlar, günlük hayatta sıkça kullanılan ödeme araçları olup, koleksiyon değeri taşıyan nadir ve hatalı basım banknotlarla karşılaştırıldığında farklı bir kategoride değerlendiriliyor.