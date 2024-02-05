Bu hafta 40 tanesi 354 TL yerine 199 TL’ye satılıyor! A101’de resmen şölen var! 6,7,8,9 Şubat 2024 tarihlerinde...

A101, 6-14 Şubat 2024 tarihinde geçerli olan aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalog içerisinde yer alan çeşitli kategoriler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
A101, 6-14 Şubat 2024 tarihinde geçerli olan aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalog içerisinde yer alan çeşitli kategoriler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 ŞUBAT 2024
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL
Onvo 43' Full HD Android 13 Smat Led Tv 6.899 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 18.499 TL
SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi 9.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL
Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı kırışık Giderici 649 TL
Kiwi Çelik Kettle 349 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik 199 TL
Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık 239 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Aprilla AEP 7817 Epilatör 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça 439 TL
Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase 39,90 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL
Keramika Desenli Seramik Kupa 37,50 TL
Keramika Desenli Pasta Tabağı 39,90 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak 29,90 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL
Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li 69,90 TL
LAV Ölçü Bardağı 520 cc 19,90 TL
LAV Başucu Sürahisi 1200 cc 69,90 TL
Rakle Dekorlu Kokulu Mum 44,90 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 89,90 TL
Rakle Desenli Cam Kupa 29,90 TL
Essenso Tava ve Sahan Seti 449 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL
Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL
Döküm Kek Kalıbı 219 TL
Karma Plastik Ürünler 27,90 TL
Stormax Saklama Kabı 59,90 TL
Benekli Kase 1500 ml 34,90 TL
Hazneli Sabunluk 29,90 TL
Geyik Figürlü Matara 600 ml 99,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li 199 TL
Rooc Seri Meyve Bıçağı 19,90 TL
Çelik Termos 1.8 Litre 799 TL
Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2.990 TL
Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 699 TL
Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.699 TL
Evcil Hayvan Tarama Fırçası 69,90 TL
Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL
Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 4.399 TL
Bamboo Yaylı Yatak 1.799 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.649 TL
Kabin Boy PP Valiz 569 TL
Orta Boy PP Valiz 669 TL
Büyük Boy PP Valiz 769 TL
PP Makyaj Çantası 329 TL
PP Laptop Çantası 269 TL
Kadın Zincirli Çanta 199 TL
Casio Kadın / Erkek Kol Saati 799 TL
JUNO Kadın Sevgililer Günü Terliği 69,90 TL
JUNO Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 199 TL
JUNO Çocuk Havuz Tabanlı Peluş Terlik 119 TL
4+1 Merdiven 579 TL
Lotus Toka 17,50 TL
Peluş Toka ve Taç Çeşitleri 19,90 TL
Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 29,90 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 489 TL
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 389 TL
Çift kişilik Welsoft Nhut Battaniye 279 TL
Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 29,90 TL
Kanaviçe Mutfak Peçetesi 29,90 TL
KNUP Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 179 TL
Bay Melanj Yarım Fermuarlı Polar 169 TL
Silk&Blue Bayan Şortlu Takım 2'li 199 TL
Bay Uzun Kollu Pijama Takımı 229 TL