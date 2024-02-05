5.750-7.568-7.989 TL kök maaş için emekliye devlet jesti geldi! 6-7 Şubat’ta ödemeler hesaplara aktarılacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen müjdeli haber geldi! Ocak ayı zammı kapsamında taban aylık ödemesi yükseltilen ve yüzde 49.25'e çıkan emeklilere ek zam farkları yarından itibaren ödenmeye başlıyor. Bu güzel gelişme, emeklilerin maddi durumlarına olumlu bir katkı sağlayacak.

EN DÜŞÜK AYLIK ALANA NE ÖDENECEK?

Aralık'ta Bağ-Kur esnaf emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu tutarda aylık alan emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Söz konusu aylık Ocak ayında maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödendi. Yüzde 49.25 zamla birlikte ise 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseldi. Şimdi 796,67 lira ek zam farkı verilecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de Aralık'ta ek ödeme dahil en düşük aylık 5 bin 420 lira 18 kuruştu. Bu tutarda aylık alan emekliye 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu aylık yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 456 lira 54 kuruşa çıktı. Bu emeklinin hesabına yine 7 bin 500 lira yatırıldı. Zam oranının yüzde 49.25'e yükseltilmesiyle ek ödemeyle birlikte yeni kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş oldu. Bu maaşı alan emekliye artık her ay bin 910 lira 38 kuruş '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Hesabına Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırıldığı için Çarşamba günü 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ek ödeme dahil en düşük kök aylık 4 bin 721 lira 80 kuruştu. Aylığı bu tutarda olan emekliye de 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 37.57 zamla 6 bin 495 lira 77 kuruşa çıkarken, bu ay ödemesi 7 bin 500 lira olarak gerçekleştirildi. Bu aylık yüzde 49.25 artışla 7 bin 47 lira 28 kuruş olurken, bu maaşı alanın ödemesi her ay 3 bin 266 lira 72 kuruşluk '5510 Ek 19' ödemesiyle 10 bin liraya tamamlanacak. Hesabına Ocak ayında maaş gününde 7 bin 500 lira yatırıldığı için yarın da 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenecek.