16.2 milyon emekliye saat 10-11-12-13 duyurusu bizzat yapıldı! SSK BAĞKUR’luya jestin kralı geliyor

Yeni düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere 16 milyondan fazla vatandaşı sevindirecek. Gelen son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan ödeme tarihleri, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı alan ve hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlar, 2 bin 500 lira fark alacak.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri yarın sabah, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Şubat Çarşamba günü fark ödemelerini hesaplarında görebilecek. Bu yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı alana 2 bin 500 lira fark ödemesi yapılacak.