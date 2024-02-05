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16.2 milyon emekliye saat 10-11-12-13 duyurusu bizzat yapıldı! SSK BAĞKUR'luya jestin kralı geliyor

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim Ocak ayı itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile emeklilik maaşlarında önemli bir artışın müjdesini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 16 milyonu aşkın vatandaş için ek zam ve fark ödemeleri duyuruldu. Yapılan hesaplamalara göre, en düşük emekli aylığı alanlar arasında yer alan vatandaşlara 2 bin 500 lira fark ödemesi yapılacak.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:00 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:00
16.2 milyon emekliye saat 10-11-12-13 duyurusu bizzat yapıldı! SSK BAĞKUR’luya jestin kralı geliyor

Yeni düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere 16 milyondan fazla vatandaşı sevindirecek. Gelen son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan ödeme tarihleri, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı alan ve hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlar, 2 bin 500 lira fark alacak.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri yarın sabah, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Şubat Çarşamba günü fark ödemelerini hesaplarında görebilecek. Bu yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı alana 2 bin 500 lira fark ödemesi yapılacak.

DETAYLI ZAM ORANLARI

Ocak itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 11.68 puan refah payı eklenerek toplamda yüzde 49.25 oranında bir zam almış oldu. Bu artışla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseldi.

Yeni düzenleme, Aralık ayı kök aylıklarının yeniden hesaplanmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarında ciddi bir iyileşme sağladı.

ZAM FARKLARININ HESAPLANMASI

Emeklilerin Ocak ayında aldıkları yüzde 37.57 oranındaki artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden yapılan ödemeler, yeni kök aylık tutarlarına göre yeniden hesaplanacak. Aradaki fark, emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

TEMMUZ AYINDA YENİ ZAM ORANI

Yılın ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde 49.25'lik zam oranının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez, önceki 6 aylık enflasyon oranında zam almaya devam edecekler. Temmuz ayında, maaşlara yeni bir artış yapılacak ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 zam ile ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa, aşan kısım üzerinden de bir fark yansıtılacak.

DUL VE YETİMLERE ÖZEL DÜZENLEME

Dul ve yetimler için de benzer bir düzenleme uygulanacak. Yüzde 37.57'lik zam üzerinden yapılan ödemeler, yüzde 49.25'lik yeni zam oranı ile yeniden hesaplanarak, ölüm aylığı oranlarına göre belirlenen yeni minimum ödeme tutarları, fark ödemelerinde dikkate alınacak.

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

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