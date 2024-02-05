16.2 milyon emekliye saat 10-11-12-13 duyurusu bizzat yapıldı! SSK BAĞKUR’luya jestin kralı geliyor

Yeni düzenleme, Aralık ayı kök aylıklarının yeniden hesaplanmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarında ciddi bir iyileşme sağladı.
ZAM FARKLARININ HESAPLANMASI
Emeklilerin Ocak ayında aldıkları yüzde 37.57 oranındaki artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden yapılan ödemeler, yeni kök aylık tutarlarına göre yeniden hesaplanacak. Aradaki fark, emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.
TEMMUZ AYINDA YENİ ZAM ORANI
Yılın ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde 49.25'lik zam oranının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez, önceki 6 aylık enflasyon oranında zam almaya devam edecekler. Temmuz ayında, maaşlara yeni bir artış yapılacak ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 zam ile ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa, aşan kısım üzerinden de bir fark yansıtılacak.
DUL VE YETİMLERE ÖZEL DÜZENLEME
Dul ve yetimler için de benzer bir düzenleme uygulanacak. Yüzde 37.57'lik zam üzerinden yapılan ödemeler, yüzde 49.25'lik yeni zam oranı ile yeniden hesaplanarak, ölüm aylığı oranlarına göre belirlenen yeni minimum ödeme tutarları, fark ödemelerinde dikkate alınacak.
BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.