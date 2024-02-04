Depremzedelerin enerjisi devletten! Bakanlık 17,5 milyar liralık destekte bulundu 1 milyar liralık elektik ve doğal gaz borçlarının silindi

Türkiye'yi sarsan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin üzerinden br yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm kabiliyetlerini, insan kaynağı ile birlikte bölgeye seferber etti. Depremin hemen sonrasında 19 bin 906 personel, 3 bin 763 araçla birlikte bölgeye intikal etti. Bakanlığa bağlı 9 bin 798 madenci, arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Bölgede hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla bakanlık, deprem bölgesine toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulundu. Depremzedelerin 6 Şubat öncesine ait yaklaşık 1 milyar liralık elektik ve doğal gaz borçlarının silinmesini sağladı. Bakanlık, depremden etkilenen şehirlerde enerji altyapısını kurmaya devam ediyor. (BARIŞ ŞİMŞEK)

DÜNYADA ZİRVEDE Yılın ilk ayında New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1.02, Dow Jones endeksi yüzde 1.22 ve S&P 500 endeksi yüzde 1.59 artış kaydederken, Asya tarafında Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Bu dönemde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8.43 yükselirken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 6.27 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 9.16 geriledi. Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi aylık bazda yüzde 1.33 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0.91 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.51 yükseldi.

REKOR BORSASI Borsa rekorlarına dün de devam ederken, Ocak ayındaki performansıyla da dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 8.711 puanla yeni zirvesine ulaştı. Önceki günkü rekorunu yenileyen endeks, haftayı yüzde 3.16 artışla 8.665 puandan tamamladı. Endeks, Ocak'ta da yüzde 13.74 artışla son 6 ayın en güçlü yükselişini kaydederken, dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer aldı.





ESNAFA CAN SUYU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile Şekerbank, "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında yeni bir kampanyayı başlattı. işbirliği protokolü Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında imzalandı. Şekerbank, protokol kapsamında TESK üyesi esnaf müşterilerinin 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyacını 36 aya varan vade, 3 ay anapara ödemesiz dönem ve avantajlı faiz oranları ile karşılayacak. Banka işbirliği ile Şeker Mobil üzerinden kolaylıkla kredi başvurusu yapabilmesine de olanak sağlayacak. Ayrıca kampanya çerçevesinde esnafa EFT, havale ve FAST işlemleri ücretsiz sunulurken, yeni esnaf müşteriler 12 ay POS aidat bedelinden de muaf tutulacak.

AFETZEDE ÇİFTÇİYE 14 MİLYAR TL

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde üreticilere 14 milyar lirayı aşkın tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı. Yumaklı, "Hayvanları telef olan depremzede yetiştiricilerimize toplam 909 milyon lira maliyetli 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan bedelsiz olarak temin edildi" dedi.

'ÇİN'İN BÜYÜMESİ BU YIL DURACAK

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4.6'ya yavaşlayacağını öngördü. Açıklamada, ileriye dönük bakıldığında emlak sektöründe devam eden zayıflık ve zayıf dış talep nedeniyle büyümenin 2024'te yüzde 4,6'ya yavaşlamasının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Orta vadede, büyümenin kademeli olarak daha da düşeceğinin tahmin edildiği paylaşılan açıklamada, zayıf verimlilik ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle ülke ekonomisinin 2028'de yaklaşık yüzde 3.4 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

TESLA'YA TEHLİKELİ ATIK CEZASI

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın, tehlikeli atıklar depolanması ve imhası konusunda usule uygun davranmadığı gerekçesiyle 1,5 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi. California bölge savcılığı ofislerince yapılan açıklamada, San Joaquin bölgesinde şirket hakkında yapılan şikayette, tehlikeli atıkların imhası, atıkların depolanması ve yönetimiyle ilgili yasaların ihlal edildiği iddiasının yer aldığı bildirildi.

YETENEKLİ GENÇLERE FOTOĞRAF EĞİTİMİ

2015 yılından bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki gençlere ulaşan Canon, Gençlik Programı kapsamında TOÇEV iş birliğiyle Mardin'deki genç yeteneklerle buluşuyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl ilk kez Ankara'da hayata geçirilen proje, bu yıl Mardin'de gençlerle buluşuyor. Dünyada 6 binden fazla maddi imkanı olmayan gence ulaşan program, geçtiğimiz yıl Ankara'da ilk mezunlarını verdi. Programda gençlere kamera, lens, flaş ve aksesuarların yetkin kullanımına dair teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, "Gençlik Programı'nı Türkiye'de hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.