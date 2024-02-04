Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına yapılacak ilave zamların detayları netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun teklifi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam farklarına dair önemli bilgiler içermekte.

Ocak 2024 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik %49,25 oranında yapılan zam, Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Bu zam farkları, emeklilerin aylık gelirlerine yansıtılacak ve belirli tarihlerde ödenecek.