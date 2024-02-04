Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının düzenli olarak ödendiği tarihler de tahsis numarasına göre belirlenmiş durumda.
4A (SSK) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında
4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28'inde
Bu ödeme tarihleri, emeklilerin düzenli olarak maaşlarını alabilmeleri için önemli bir referans oluşturacak. Emekliler, belirlenen tarihlerde hesaplarına yapılacak olan zam farklarını bekliyor.