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Banka mevduat faizinde rekor üstüne rekor! İşte 140.000 TL'nin QNB Finansbank, Akbank, TEB ve Denizbank aylık getirisi

Son zamanlarda, banka mevduat faiz oranlarında önemli bir artış yaşanıyor. Bu, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yüksek mevduat faiz oranları, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için son derece çekici bir seçenek sunuyor. Ancak, mevduat faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilir, bu nedenle en uygun teklifi bulmak için farklı bankaları karşılaştırmanız önemlidir. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 140 bin TL'nin aylık getirisi hakkında detaylar.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:10 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:11
Banka mevduat faizinde rekor üstüne rekor! İşte 140.000 TL’nin QNB Finansbank, Akbank, TEB ve Denizbank aylık getirisi

Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilere güvenli bir seçenek sunar. Ancak yatırımcılar, mevduat faiz oranlarına ve vadelere dikkat etmelidir. Ayrıca, en iyi getiriyi elde etmek için farklı bankaları karşılaştırarak en uygun teklifi seçmelidirler. Örnek üzerinden devam edersek, 140 bin TL'yi farklı vadeli hesaplarda değerlendirmek farklı getirilere yol açacaktır. Bu nedenle tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için bankaların mevduat faiz oranlarını incelemeniz ve buna göre bir tercih yapmanız önemlidir.

140.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi Hesaplama

Odeabank - Yeni Müşterilere Özel Mevduat Faizi

Odeabank, yeni müşterilere özel mevduat faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Şu anda Odeabank'ta 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Bu, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için harika bir fırsattır.

CEPTETEB - Marifetli Hesap Mevduat Faizi

CEPTETEB, Marifetli Hesap ile yüksek mevduat faiz oranları sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

Denizbank - Hoş Geldin Faizi Mevduat Faizi

Denizbank, hoş geldin faizi ile müşterilerine cazip bir mevduat faiz oranı sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %44.00 faiz oranıyla 5.130,52 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

N Kolay - N Kolay Bono Mevduat Faizi

N Kolay, N Kolay Bono ile yüksek mevduat faiz oranları sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %44.00 faiz oranıyla 5.130,52 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

Akbank - Yeni Müşterilere Özel Mevduat Faizi

Akbank, yeni müşterilere özel mevduat faiz oranları ile dikkat çekiyor. Şu anda Akbank'ta 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %43.00 faiz oranıyla 5.013,92 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

QNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap Mevduat Faizi

QNB Finansbank, Çift Sarılı Hesap ile müşterilerine cazip bir mevduat faiz oranı sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %41.50 faiz oranıyla 4.839,01 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

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