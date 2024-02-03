Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilere güvenli bir seçenek sunar. Ancak yatırımcılar, mevduat faiz oranlarına ve vadelere dikkat etmelidir. Ayrıca, en iyi getiriyi elde etmek için farklı bankaları karşılaştırarak en uygun teklifi seçmelidirler. Örnek üzerinden devam edersek, 140 bin TL'yi farklı vadeli hesaplarda değerlendirmek farklı getirilere yol açacaktır. Bu nedenle tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için bankaların mevduat faiz oranlarını incelemeniz ve buna göre bir tercih yapmanız önemlidir.
140.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi Hesaplama
Odeabank - Yeni Müşterilere Özel Mevduat Faizi
Odeabank, yeni müşterilere özel mevduat faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Şu anda Odeabank'ta 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Bu, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için harika bir fırsattır.
CEPTETEB - Marifetli Hesap Mevduat Faizi
CEPTETEB, Marifetli Hesap ile yüksek mevduat faiz oranları sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz.